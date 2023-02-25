https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

Китай сделал ставку в украинской игре

Китай сделал ставку в украинской игре - РИА Новости, 25.02.2023

Китай сделал ставку в украинской игре

Случилось то, чего так долго — а в последнее время и активно — ждали. Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Вот они,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:02

россия

сша

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Случилось то, чего так долго — а в последнее время и активно — ждали. Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Вот они, сверху вниз.Альтернативных предложений пока озвучено не было. "План Зеленского" называть мирной инициативой очень сложно, это скорее военная стратегия Украины в рамках конфликта, причем с очень завышенными ожиданиями относительно собственных возможностей.Предложения западных стран тоже пока ограничиваются "победой на поле боя". Полузападные "государства" в своих чаяниях идут еще дальше и грезят о развале России. Москву такие идеи ожидаемо не устраивают.Сразу оговоримся, что попытки называть план Пекина пророссийским или антироссийским — бессмыслица. Он, как и следовало ожидать, прокитайский, поэтому в нем есть пункты — например, первый, — которые с радостью поддержат в Киеве. Все ведь помнят про Тайвань, который для Китая одновременно так близко и так далеко?Именно первым пунктом, по словам советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, Китай и должен был ограничиться — так на предложение Пекина отреагировали в Вашингтоне. Тот же Салливан добавил, что США не станут диктовать Украине, как должен завершиться конфликт.Американский чиновник не соврал. Белый дом не только намерен диктовать, как остановить кровопролитие, но и, наоборот, будет делать все, чтобы оно продолжалось. И пока Киев заваливает Украину телами украинцев, Вашингтон будет заваливать ее оружием. Потому что США на данном этапе — главный выгодоприобретатель в этом противостоянии. Благодаря санкциям им удалось лишить Европу дешевых российских ресурсов и оставить ее без принципиально важных экономических преимуществ. А за утратой производственного суверенитета пришло и политическое оскопление.И тут мы подходим к самому актуальному на данный момент пункту дорожной карты, который затрагивает санкции. Ровно в день публикации плана США ввели ограничения против китайских компаний — якобы за помощь России в обходе санкций и поставки товаров военного назначения.Это не первые санкции в отношении Пекина со стороны Вашингтона, но впервые ограничения вводятся из-за обвинений в поддержке России. Понятно, что меры несопоставимы с теми, которым подверглась Москва, однако прецедент создан. Что интересно, в Брюсселе поспешили откреститься от аналогичных обвинений в адрес КНР. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что Евросоюз не располагает доказательствами китайской военной помощи России.На этом фоне логично ожидать обострения и без того недружелюбной риторики Китая в адрес США. Буквально двумя днями ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал Вашингтон крупнейшим разжигателем войны, отметив, что за 240 лет своего существования Штаты не воевали лишь 16, а после завершения Второй мировой именно Белый дом был инициатором 80% всех конфликтов. Припомнил он также цветные революции и попытки вмешательства в выборы в других странах.В общем, китайская инициатива представляет собой скорее не только и не столько план по выходу из украинского кризиса, сколько принципиальную позицию по переустройству глобальной архитектуры безопасности в постконфликтный период.И конечно, это немного напоминает декабрьские инициативы России, которые США отвергли в 2021 году.В этой связи напрашиваются некоторые выводы. Во-первых, Пекин и Москва схожим образом видят будущее мироустройство, вследствие чего следует ожидать их дальнейшего сближения.Во-вторых, нынешнее заявление Салливана, который призвал Китай ограничиться первым пунктом плана, очень напоминает реакцию США на российскую инициативу, когда Вашингтон стал выбирать, какие из предложений его устраивают. Тогда замглавы МИД Александр Грушко подчеркнул, что логика "здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем" в данном случае неприменима.В декабре 2021 года Штаты российские предложения отвергли. Что случилось спустя два месяца, знают все. В феврале 2023-го они отвергают план Китая.Понятно, что Пекин будет действовать гораздо более сдержанно, поскольку пока что его экзистенциальные интересы не страдают. Но тренд на обострение не замечать наивно: в Китае понимают, что дольше ждать у реки, когда по ней проплывет тело вчерашнего гегемона, нельзя.

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854190011.html

https://ria.ru/20230224/putin-1854118855.html

https://ria.ru/20230224/plan-1854171641.html

россия

сша

китай

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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россия, сша, джейк салливан, александр грушко, оон, евросоюз, китай, авторы