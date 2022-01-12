https://ria.ru/20220112/grushko-1767572630.html

Предложения России по безопасности взаимосвязаны, заявил Грушко

Предложения России по безопасности взаимосвязаны, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Предложения России по безопасности взаимосвязаны, заявил Грушко

Предложения России по гарантиям безопасности носят комплексный характер, "это не Чугуевская филармония", где можно сказать "здесь играем, здесь не играем, а... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T21:22

2022-01-12T21:22

2022-01-12T21:22

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности носят комплексный характер, "это не Чугуевская филармония", где можно сказать "здесь играем, здесь не играем, а здесь селедку заворачиваем", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Я хотел бы сказать, что наше предложение носит комплексный характер. Вообще, если говорить о безопасности - это не Чугуевская филармония, здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем. Все элементы нашего предложения абсолютно взаимосвязаны", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."Наши предложения абсолютно понятны и взаимосвязаны, их нельзя рассматривать как булку, из которой можно что-то выклевать, изюминки какие-то", - подчеркнул дипломат.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке ОБСЕ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

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