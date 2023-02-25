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Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023
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Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"
Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T06:19
2023-02-25T11:01
в мире
сша
россия
европа
джо байден
нато
авария на "северных потоках"
сеймур херш
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу Western Standard.По его мнению, Байден начал "нечто такое, чего не понимает".Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Взрывы на российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
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в мире, сша, россия, европа, джо байден, нато, авария на "северных потоках", сеймур херш
В мире, США, Россия, Европа, Джо Байден, НАТО, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш
06:19 25.02.2023 (обновлено: 11:01 25.02.2023)
 
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"

Херш: подрыв "Северных потоков" может оказать нежелательное влияние на единство НАТО

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу Western Standard.

"Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?" — сказал он.

По его мнению, Байден начал "нечто такое, чего не понимает".
Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Взрывы на российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 00:31
Небензя: виновные в подрыве "Северных потоков" ответят в любом случае
 
В миреСШАРоссияЕвропаДжо БайденНАТОАвария на "Северных потоках"Сеймур Херш
 
 
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