https://ria.ru/20230225/khersh-1854226290.html

Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"

Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023

Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T06:19

2023-02-25T06:19

2023-02-25T11:01

в мире

сша

россия

европа

джо байден

нато

авария на "северных потоках"

сеймур херш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу Western Standard.По его мнению, Байден начал "нечто такое, чего не понимает".Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Взрывы на российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906474.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, джо байден, нато, авария на "северных потоках", сеймур херш