https://ria.ru/20230225/khersh-1854226290.html
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"
Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T06:19
2023-02-25T06:19
2023-02-25T11:01
в мире
сша
россия
европа
джо байден
нато
авария на "северных потоках"
сеймур херш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу Western Standard.По его мнению, Байден начал "нечто такое, чего не понимает".Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Взрывы на российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906474.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d6477d9a4af103fc53574d7378000395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, европа, джо байден, нато, авария на "северных потоках", сеймур херш
В мире, США, Россия, Европа, Джо Байден, НАТО, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш
06:19 25.02.2023 (обновлено: 11:01 25.02.2023)
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"
Херш: подрыв "Северных потоков" может оказать нежелательное влияние на единство НАТО