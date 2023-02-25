https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html

Казахстан поддержал позицию Китая по Украине

Казахстан поддержал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 25.02.2023

Казахстан поддержал позицию Китая по Украине

Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил МИД республики. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T07:53

2023-02-25T07:53

2023-02-25T07:56

в мире

китай

казахстан

москва

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специальная военная операция на украине

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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил МИД республики. В пятницу на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса. "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами устава ООН", - говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана. Астана считает "безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов устава ООН". Согласно документу, "Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики".

https://ria.ru/20230225/kitay-1854223578.html

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

китай

казахстан

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в мире, китай, казахстан, москва, оон