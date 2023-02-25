07:53 25.02.2023 (обновлено: 07:56 25.02.2023)
Казахстан поддержал позицию Китая по Украине
МИД Казахстана заявил, что приветствует позицию Китая по урегулированию кризиса на Украине
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил МИД республики.
В пятницу на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами устава ООН", - говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана.
Астана считает "безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов устава ООН".
"Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - говорится в заявлении.
Согласно документу, "Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в концепции инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики".