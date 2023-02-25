https://ria.ru/20230225/kanada-1854216893.html
"Ничего святого": посол России прокомментировал санкции против Третьяка
"Ничего святого": посол России прокомментировал санкции против Третьяка - РИА Новости, 25.02.2023
"Ничего святого": посол России прокомментировал санкции против Третьяка
Введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка, советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой показало, что для нынешних... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T00:39
2023-02-25T00:39
2023-02-25T00:39
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка, советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой показало, что для нынешних канадских властей не осталось ничего святого в отношениях с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Все трое также являются действующими депутатами Госдумы. Третьяк, который сейчас возглавляет Федерацию хоккея России, много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто. Терешкова первой из женщин слетала в космос, Савицкая первой из женщин совершила выход в открытый космос. Всего под очередную порцию канадских санкций из-за конфликта на Украине попали 129 российских физических и 63 юридических лиц. "Это наглядно характеризует совершенно циничный подход (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо, выражение русофобской политики. Несмотря на хоккейную дипломатию, несмотря на феминистскую повестку, продвижение образа женщин, которые открывают новые горизонты для человечества, канадское правительство именно этих звезд включает в свой список, чем показывает, что ничего святого в наших отношениях, видимо, не осталось", - сказал он. Степанов добавил, что санкции ожидались, и невысоко оценил их действенность. "Санкции ожидались, поскольку западный лагерь, страны НАТО, Евросоюза заранее рекламировали, что они синхронно запустят антироссийские меры в этот день. Санкции никакие - я бы так их по-простому характеризовал", - сказал он.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854213884.html
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россия, канада, ссср, владислав третьяк, светлана савицкая, олег степанов, госдума рф, нато, в мире
Россия, Канада, СССР, Владислав Третьяк, Светлана Савицкая, Олег Степанов, Госдума РФ, НАТО, В мире
"Ничего святого": посол России прокомментировал санкции против Третьяка
Посол России в Канаде Степанов: для нынешних канадских властей не осталось ничего святого