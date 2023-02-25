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Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/indiya-1854289431.html
Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации
Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации - РИА Новости, 25.02.2023
Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации
Среди членов "Большой двадцатки" нет единой позиции по поводу конфликта на Украине, говорится в документе по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:53
2023-02-25T17:37
специальная военная операция на украине
индия
россия
украина
большая двадцатка
в мире
китай
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Среди членов "Большой двадцатки" нет единой позиции по поводу конфликта на Украине, говорится в документе по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, размещенном на сайте Минфина Индии."С февраля 2022 года мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику. &lt;...&gt; Большинство членов решительно осудили войну и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике. &lt;...&gt; Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — отмечается в заявлении.В документе также подчеркивается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия."Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", — говорится в тексте.В заявлении указывается, что G20 — не место для решения вопросов безопасности, но именно они "могут иметь значительные последствия для мировой экономики".Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.В МИД России, в свою очередь, заявили, что высоко ценят стремление КНР внести вклад в урегулирование конфликта мирным путем, разделяют соображения Пекина и выражают открытость к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем.В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Китая не планом действий, а размышлениями на эту тему. По его мнению, выдвигать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия.
https://ria.ru/20230225/vopros-1854284926.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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индия
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индия, россия, украина, большая двадцатка, в мире, китай
Специальная военная операция на Украине, Индия, Россия, Украина, Большая двадцатка, В мире, Китай
15:53 25.02.2023 (обновлено: 17:37 25.02.2023)
 
Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации

Индия заявила о разных мнениях в "Большой двадцатке" по спецоперации России на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФлаги Индии и России
Флаги Индии и России - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги Индии и России. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Среди членов "Большой двадцатки" нет единой позиции по поводу конфликта на Украине, говорится в документе по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, размещенном на сайте Минфина Индии.
"С февраля 2022 года мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику. <...> Большинство членов решительно осудили войну и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике. <...> Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — отмечается в заявлении.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров
В документе также подчеркивается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.
"Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", — говорится в тексте.
В заявлении указывается, что G20 — не место для решения вопросов безопасности, но именно они "могут иметь значительные последствия для мировой экономики".
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 08:00
Китай сделал ставку в украинской игре
Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.
Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что высоко ценят стремление КНР внести вклад в урегулирование конфликта мирным путем, разделяют соображения Пекина и выражают открытость к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Китая не планом действий, а размышлениями на эту тему. По его мнению, выдвигать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия.
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 08:00
Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН
 
Специальная военная операция на УкраинеИндияРоссияУкраинаБольшая двадцаткаВ миреКитай
 
 
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