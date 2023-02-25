https://ria.ru/20230225/indiya-1854289431.html

Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации

Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации - РИА Новости, 25.02.2023

Индия заявила о разных взглядах в G20 по российской спецоперации

Среди членов "Большой двадцатки" нет единой позиции по поводу конфликта на Украине, говорится в документе по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:53

2023-02-25T15:53

2023-02-25T17:37

специальная военная операция на украине

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Среди членов "Большой двадцатки" нет единой позиции по поводу конфликта на Украине, говорится в документе по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, размещенном на сайте Минфина Индии."С февраля 2022 года мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику. <...> Большинство членов решительно осудили войну и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике. <...> Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — отмечается в заявлении.В документе также подчеркивается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия."Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", — говорится в тексте.В заявлении указывается, что G20 — не место для решения вопросов безопасности, но именно они "могут иметь значительные последствия для мировой экономики".Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.В МИД России, в свою очередь, заявили, что высоко ценят стремление КНР внести вклад в урегулирование конфликта мирным путем, разделяют соображения Пекина и выражают открытость к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем.В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Китая не планом действий, а размышлениями на эту тему. По его мнению, выдвигать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия.

https://ria.ru/20230225/vopros-1854284926.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индия, россия, украина, большая двадцатка, в мире, китай