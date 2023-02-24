https://ria.ru/20230224/plan-1854074269.html

Китай представил план урегулирования украинского кризиса

Китай представил план урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023

Китай представил план урегулирования украинского кризиса

Китай представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План из 12 пунктов опубликован на официальном сайт МИД КНР. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:28

2023-02-24T06:28

2023-02-24T09:55

в мире

китай

россия

украина

владимир путин

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Китай представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План из 12 пунктов опубликован на официальном сайт МИД КНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

китай

россия

украина

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в мире, китай, россия, украина, владимир путин