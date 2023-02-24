06:28 24.02.2023 (обновлено: 09:55 24.02.2023)
Китай представил план урегулирования украинского кризиса
МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПекин
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Китай представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План из 12 пунктов опубликован на официальном сайт МИД КНР.
- 1Уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Пекин подчеркивает, что все страны равны, независимо от размера, силы или богатства, поэтому необходимо одинаково применять ко всем международное право и не допускать двойных стандартов.
- 2Отказаться от менталитета холодной войны. Региональная безопасность не может обеспечиться за счет усиления и расширения военных блоков. Нужно учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.
- 3Прекратить боевые действия. Китай считает, что "в войнах нет победителей", поэтому все стороны должны сохранять сдержанность, не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода кризиса из-под контроля. При этом следует добиваться возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом.
- 4Начать мирные переговоры. Единственным реальным выходом из украинского кризиса могут быть только переговоры. Мировое сообщество должно создать для этого условия и предоставить России и Украине платформу для возобновления диалога.
- 5Смягчить гуманитарный кризис. Нужно поддерживать все меры, которые помогают преодолеть последствия гуманитарного кризиса, и не допускать политизации гуманитарных вопросов.
- 6Защитить гражданских лиц и военнопленных. Следует способствовать продолжению обменов пленными между Москвой и Киевом. Все стороны должны создать для этого благоприятные условия.
- 7Обеспечить безопасность ядерных объектов. Пекин призывает противостоять нападениям на мирные ядерные объекты, такие как АЭС.
- 8Не допустить применения ядерного оружия. "Ядерное оружие не может быть применено, и ядерная война не может вестись". Кроме того, Пекин выступает против разработки и применения биологического и химического оружия.
- 9Выполнять зерновую сделку. Все стороны должны соблюдать подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН соглашение о транспортировке зерна по Черному морю, поддерживать важную роль ООН в этом вопросе. Инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, предложенная Китаем, может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.
- 10Прекратить злоупотребление санкциями. Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые, поэтому Китай выступает против любых односторонних рестрикций, не санкционированных Советом Безопасности ООН.
- 11Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Требуется надлежащим образом защищать мировую экономическую систему, противостоять ее политизации, превращению ее в инструмент и применению в качестве оружия.
- 12Содействовать послевоенному восстановлению. Мировое сообщество должно принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зоне конфликта, и Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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