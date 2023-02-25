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Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html
Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден
Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден - РИА Новости, 25.02.2023
Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден
Предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России, заявил в интервью ABC президент США Джо Байден. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:09
2023-02-25T06:28
китай
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России, заявил в интервью ABC президент США Джо Байден."Я думаю, вы ответили на свой вопрос. Путин аплодирует ему (плану). Какой от него может быть прок? &lt;...&gt; Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России" — сказал Байден. При этом президент России пока не высказывался по поводу инициативы Пекина.Американский лидер назвал "нерациональной" саму идею, что Китай станет вести за Украину переговоры об окончании конфликта.В плане, опубликованном вчера утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
https://ria.ru/20230225/knr-1854222202.html
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html
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китай, россия, в мире, сша, джо байден
Китай, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден
03:09 25.02.2023 (обновлено: 06:28 25.02.2023)
 
Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден

Президент США Байден назвал китайский мирный план по Украине выгодным только России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России, заявил в интервью ABC президент США Джо Байден.
"Я думаю, вы ответили на свой вопрос. Путин аплодирует ему (плану). Какой от него может быть прок? <...> Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России" — сказал Байден.
При этом президент России пока не высказывался по поводу инициативы Пекина.
Американский лидер назвал "нерациональной" саму идею, что Китай станет вести за Украину переговоры об окончании конфликта.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
03:01
Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России
В плане, опубликованном вчера утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.
Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
02:46
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайРоссияВ миреСШАДжо Байден
 
 
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