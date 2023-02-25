https://ria.ru/20230225/avariya-1854284340.html

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 25.02.2023

В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:23

2023-02-25T15:23

2023-02-25T15:23

происшествия

авто

карабудахкентский район

дербент

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МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. По предварительным данным, в субботу, около 13.20, на автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана автомобиль LADA Priora столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo. "От полученных травм на месте происшествия погибли двое пассажиров LADA Priora, жители Дербента (возраст и данные погибших уточняются)", – говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия и личности участников аварии выясняются.

https://ria.ru/20230224/dtp-1854084121.html

карабудахкентский район

дербент

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происшествия, авто, карабудахкентский район, дербент