https://ria.ru/20230225/avariya-1854284340.html
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 25.02.2023
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:23
2023-02-25T15:23
2023-02-25T15:23
происшествия
авто
карабудахкентский район
дербент
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МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. По предварительным данным, в субботу, около 13.20, на автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана автомобиль LADA Priora столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo. "От полученных травм на месте происшествия погибли двое пассажиров LADA Priora, жители Дербента (возраст и данные погибших уточняются)", – говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия и личности участников аварии выясняются.
https://ria.ru/20230224/dtp-1854084121.html
карабудахкентский район
дербент
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происшествия, авто, карабудахкентский район, дербент
Происшествия, Авто, Карабудахкентский район, Дербент
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
МВД: в Дагестане два человека погибли в аварии с грузовиком