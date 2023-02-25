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В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 25.02.2023
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В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 25.02.2023
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:23
2023-02-25T15:23
происшествия
авто
карабудахкентский район
дербент
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МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. По предварительным данным, в субботу, около 13.20, на автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана автомобиль LADA Priora столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo. "От полученных травм на месте происшествия погибли двое пассажиров LADA Priora, жители Дербента (возраст и данные погибших уточняются)", – говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия и личности участников аварии выясняются.
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карабудахкентский район
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происшествия, авто, карабудахкентский район, дербент
Происшествия, Авто, Карабудахкентский район, Дербент
15:23 25.02.2023
 
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

МВД: в Дагестане два человека погибли в аварии с грузовиком

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Два человека погибли в Дагестане в аварии с участием грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По предварительным данным, в субботу, около 13.20, на автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана автомобиль LADA Priora столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo.
"От полученных травм на месте происшествия погибли двое пассажиров LADA Priora, жители Дербента (возраст и данные погибших уточняются)", – говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия и личности участников аварии выясняются.
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