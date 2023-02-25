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Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца - РИА Новости, 25.02.2023
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Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца
Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца - РИА Новости, 25.02.2023
Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца
Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца ранившего в живот из ружья омоновца у Гостиного двора Тиграна Хачикяна, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:35
2023-02-25T17:38
россия
санкт-петербург
омон россии
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца ранившего в живот из ружья омоновца у Гостиного двора Тиграна Хачикяна, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ", - сообщает пресс-служба судов. Уточняется, что срок ареста избран на 2 месяца. Сообщалось, что в пятницу утром у входа на станцию метро "Гостиный двор" в центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник был госпитализирован, нападавший задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как следует из видео, распространенного объединенной пресс-службой судов, во время установления личности в зале суда Хачикян сообщил, что имеет высшее военное образование, сейчас он пенсионер. Следствие, прося об аресте обвиняемого, указало на то, что пока не установлены все лица, причастные преступлению, а также, что Хачикян разделяет взгляды запрещенного в России движения "Артподготовка"*. Как добавляли в ГСУСК по Санкт-Петербургу, мужчина в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. По данным пресс-службы судов, Хачикян вину признал частично, против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, санкт-петербург, омон россии, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, ОМОН России, Происшествия
17:35 25.02.2023 (обновлено: 17:38 25.02.2023)
 
Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца

Суд в Петербурге арестовал на два месяца мужчину, ранившего омоновца в живот

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца ранившего в живот из ружья омоновца у Гостиного двора Тиграна Хачикяна, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ", - сообщает пресс-служба судов.
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Уточняется, что срок ареста избран на 2 месяца.
Сообщалось, что в пятницу утром у входа на станцию метро "Гостиный двор" в центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник был госпитализирован, нападавший задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Как следует из видео, распространенного объединенной пресс-службой судов, во время установления личности в зале суда Хачикян сообщил, что имеет высшее военное образование, сейчас он пенсионер. Следствие, прося об аресте обвиняемого, указало на то, что пока не установлены все лица, причастные преступлению, а также, что Хачикян разделяет взгляды запрещенного в России движения "Артподготовка"*.
Как добавляли в ГСУСК по Санкт-Петербургу, мужчина в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.
По данным пресс-службы судов, Хачикян вину признал частично, против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал.
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