https://ria.ru/20230225/arest-1854306134.html

Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца

Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца - РИА Новости, 25.02.2023

Мужчину, выстрелившего в омоновца в Петербурге, арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца ранившего в живот из ружья омоновца у Гостиного двора Тиграна Хачикяна, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:35

2023-02-25T17:35

2023-02-25T17:38

россия

санкт-петербург

омон россии

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца ранившего в живот из ружья омоновца у Гостиного двора Тиграна Хачикяна, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ", - сообщает пресс-служба судов. Уточняется, что срок ареста избран на 2 месяца. Сообщалось, что в пятницу утром у входа на станцию метро "Гостиный двор" в центре Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник был госпитализирован, нападавший задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как следует из видео, распространенного объединенной пресс-службой судов, во время установления личности в зале суда Хачикян сообщил, что имеет высшее военное образование, сейчас он пенсионер. Следствие, прося об аресте обвиняемого, указало на то, что пока не установлены все лица, причастные преступлению, а также, что Хачикян разделяет взгляды запрещенного в России движения "Артподготовка"*. Как добавляли в ГСУСК по Санкт-Петербургу, мужчина в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. По данным пресс-службы судов, Хачикян вину признал частично, против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230216/arest-1852394142.html

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санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, омон россии, происшествия