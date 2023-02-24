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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 44 218 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 44 218 человек - РИА Новости, 24.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 44 218 человек

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 44 218 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:21

2023-02-24T22:21

2023-02-24T22:33

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

сирия

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 44 218 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218 человек. После первого землетрясения магнитудой 7,7 произошло 9 136 афтершоков", - сообщило управление.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

турция

кахраманмараш

сирия

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия