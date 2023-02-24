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Американский ветеран призвал сражаться на стороне России - РИА Новости, 24.02.2023
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Американский ветеран призвал сражаться на стороне России
Американский ветеран призвал сражаться на стороне России - РИА Новости, 24.02.2023
Американский ветеран призвал сражаться на стороне России
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал украинских военнослужащих переходить на сторону России. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:37
2023-02-24T16:42
в мире
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сша
джо байден
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал украинских военнослужащих переходить на сторону России."Я обращаюсь к бойцам ВСУ — ваше коррумпированное правительство получило почти 200 миллиардов долларов, чтобы финансировать вас, экипировать и предоставить вам средства для самозащиты. Вместо этого оно берет эти деньги и тратит их на поездки, отпуска, званые ужины, проституцию и разгульный образ жизни", — написал он в Twitter.Ветеран добавил, что украинских солдат разлучают с семьями и отправляют на фронт умирать, в то время как верхушка киевского режима транжирит предназначенные для армии деньги. Бойцы тренируются с палками вместо оружия, военное оборудование устарело."Не отдавайте свои жизни за этих людей, не бросайте свои семьи в мясорубку. Встаньте на сторону России или останьтесь в стороне, настоящее зло — это не Россия, а те, кто не ценит ваши жизни", — заключил Дрейвен.Ранее Дрейвен заявил, что у США нет морального права называть Россию злом, и раскритиковал заявление президента Джо Байдена об условии урегулирования украинского кризиса только в том случае, если Россия первой прекратит боевые действия.
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в мире, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Россия, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Twitter
15:37 24.02.2023 (обновлено: 16:42 24.02.2023)
 
Американский ветеран призвал сражаться на стороне России

Американский ветеран Дрейвен призвал украинских солдат переходить на сторону России

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал украинских военнослужащих переходить на сторону России.
"Я обращаюсь к бойцам ВСУ — ваше коррумпированное правительство получило почти 200 миллиардов долларов, чтобы финансировать вас, экипировать и предоставить вам средства для самозащиты. Вместо этого оно берет эти деньги и тратит их на поездки, отпуска, званые ужины, проституцию и разгульный образ жизни", — написал он в Twitter.
Ветеран добавил, что украинских солдат разлучают с семьями и отправляют на фронт умирать, в то время как верхушка киевского режима транжирит предназначенные для армии деньги. Бойцы тренируются с палками вместо оружия, военное оборудование устарело.
"Не отдавайте свои жизни за этих людей, не бросайте свои семьи в мясорубку. Встаньте на сторону России или останьтесь в стороне, настоящее зло — это не Россия, а те, кто не ценит ваши жизни", — заключил Дрейвен.
Ранее Дрейвен заявил, что у США нет морального права называть Россию злом, и раскритиковал заявление президента Джо Байдена об условии урегулирования украинского кризиса только в том случае, если Россия первой прекратит боевые действия.
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