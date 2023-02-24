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Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html
Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине
Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину "нет большого доверия". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:35
2023-02-24T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину "нет большого доверия"."По предложениям Китая: к Китаю нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России в Украину. И он подписали за несколько дней до вторжения безграничное партнерское соглашение с Россией", - отметил генсек на пресс-конференции в ходе визита в Эстонию.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
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в мире, китай, украина, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
12:35 24.02.2023 (обновлено: 12:41 24.02.2023)
 
Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине

Столтенберг после публикации плана Китая по Украине заявил об отсутствии доверия к Пекину

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину "нет большого доверия".
"По предложениям Китая: к Китаю нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России в Украину. И он подписали за несколько дней до вторжения безграничное партнерское соглашение с Россией", - отметил генсек на пресс-конференции в ходе визита в Эстонию.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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