https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html

Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине

Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину "нет большого доверия". РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:35

2023-02-24T12:35

2023-02-24T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину "нет большого доверия"."По предложениям Китая: к Китаю нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России в Украину. И он подписали за несколько дней до вторжения безграничное партнерское соглашение с Россией", - отметил генсек на пресс-конференции в ходе визита в Эстонию.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, украина, нато, йенс столтенберг