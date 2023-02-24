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Польский президент прокомментировал предложения Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854093128.html
Польский президент прокомментировал предложения Китая по Украине
Польский президент прокомментировал предложения Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Польский президент прокомментировал предложения Китая по Украине
Выражение позиции Китая по политическому урегулированию украинского вопроса и готовность Киева ее выслушать могут быть путем к миру, заявил в эфире радио RMF... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:48
2023-02-24T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
анджей дуда
польша
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Выражение позиции Китая по политическому урегулированию украинского вопроса и готовность Киева ее выслушать могут быть путем к миру, заявил в эфире радио RMF президент Польши Анджей Дуда. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Владимир Зеленский ранее оценил положительно сам факт того, что Китай начал говорить об Украине. "Это всегда может быть путем к миру", - сказал Дуда. Польский лидер считает, что в этой ситуации Зеленский и власти Украины ведут себя разумно. "Нельзя игнорировать такого крупного партнера и такую большую силу, какой является Китай", - отметил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
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в мире, китай, украина, анджей дуда, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Анджей Дуда, Польша
10:48 24.02.2023
 
Польский президент прокомментировал предложения Китая по Украине

Президент Польши Дуда назвал предложения Китая по Украине возможным путем к миру

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Выражение позиции Китая по политическому урегулированию украинского вопроса и готовность Киева ее выслушать могут быть путем к миру, заявил в эфире радио RMF президент Польши Анджей Дуда.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Владимир Зеленский ранее оценил положительно сам факт того, что Китай начал говорить об Украине.
"Это всегда может быть путем к миру", - сказал Дуда.
Польский лидер считает, что в этой ситуации Зеленский и власти Украины ведут себя разумно. "Нельзя игнорировать такого крупного партнера и такую большую силу, какой является Китай", - отметил он.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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