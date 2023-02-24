https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854208404.html

Спецоперация, 24 февраля: Китай предложил план мира на Украине

Спецоперация, 24 февраля: Китай предложил план мира на Украине - РИА Новости, 25.02.2023

Спецоперация, 24 февраля: Китай предложил план мира на Украине

Китай представил в пятницу свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, а США объявили о новом пакете помощи Украине на два миллиарда долларов. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-24T22:56

2023-02-24T22:56

2023-02-25T00:04

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

михаил подоляк

йенс столтенберг

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китай представил в пятницу свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, а США объявили о новом пакете помощи Украине на два миллиарда долларов.План Китая по УкраинеМИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после публикации плана КНР заявил, что любые предложения должны включать "возвращение на границы 1991 года". В МИД России заявили, что Москва высоко ценит стремление Пекина внести вклад в урегулирование конфликта мирными средствами, отметив, что Россия разделяет соображения Пекина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, сказал, что к Пекину "нет большого доверия", поскольку "он не осудил незаконное вторжение России на Украину". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложения Китая по Украине - это, скорее, позиционный документ, а не мирный план. Ход операцииМинобороны сообщило в пятницу, что "южная" группировка войск ВС РФ на Донецком направлении за сутки уничтожила до 240 украинских военных, 19 единиц техники, включая американскую гаубицу M777, а также командный пункт и склад с боеприпасами в районе Авдеевки. Кроме того, там же уничтожены украинские командный пункт и склад с боеприпасами. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям украинских войск на Южнодонецком направлении, в результате за сутки они потеряли более 80 военных, 14 единиц техники. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки нанесли огневое поражение украинским подразделениям Водяного, Угледара, Пречистовки Донецкой Народной Республики. На Херсонском направлении российские военнослужащие уничтожили более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами.Поставки вооруженийСША объявили о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Кроме того, в указанную сумму включены затраты на тренировку, техническое обслуживание и поддержку. В Пентагоне отметили, что выделение помощи указанным образом отличается от президентских распоряжений и предполагает "закупку возможностей, а не их доставку со складов минобороны". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Также он заявил, что поляки передали Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4. Министр национальной обороны страны Мариуш Блащак уточнил, что танки уже находятся на Украине. Обучение украинских боевиков за границейПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма."Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны", — сказал он.

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https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854190011.html

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854150821.html

https://ria.ru/20230224/leopard-1854207328.html

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