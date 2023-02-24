https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854061261.html
США обнародуют новый пакет санкций против России
США обнародуют новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
США обнародуют новый пакет санкций против России
США обнародуют в пятницу новый пакет антироссийских санкций, сообщили представители американской администрации. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:45
2023-02-24T00:45
2023-02-24T00:45
в мире
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карин жан-пьер
джо байден
владимир зеленский
санкции в отношении россии
g7
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США обнародуют в пятницу новый пакет антироссийских санкций, сообщили представители американской администрации. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, о санкциях объявит президент США Джо Байден, который будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и Владимиром Зеленским. Газета Wall Street Journal ранее писала, что санкции затронут порядка 200 физических и юридических лиц, включая "ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных служащих". По данным издания, ограничения также вводятся против юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, технологических компаний и "сетей, задействованных в уклонении от санкций". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что под санкции попадут китайские компании, сотрудничающие с РФ, и ряд российских банков. По ее словам, новый санкционный пакет, которые США синхронизируют с партнерами по G7, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.
https://ria.ru/20230223/potolok-1854005632.html
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в мире, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, владимир зеленский, санкции в отношении россии, g7
В мире, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России, G7
США обнародуют новый пакет санкций против России
Жан-Пьер: Байден в пятницу объявит о новом пакете санкций против России