Рейтинг@Mail.ru
США обнародуют новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854061261.html
США обнародуют новый пакет санкций против России
США обнародуют новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
США обнародуют новый пакет санкций против России
США обнародуют в пятницу новый пакет антироссийских санкций, сообщили представители американской администрации. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:45
2023-02-24T00:45
в мире
сша
россия
карин жан-пьер
джо байден
владимир зеленский
санкции в отношении россии
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США обнародуют в пятницу новый пакет антироссийских санкций, сообщили представители американской администрации. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, о санкциях объявит президент США Джо Байден, который будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и Владимиром Зеленским. Газета Wall Street Journal ранее писала, что санкции затронут порядка 200 физических и юридических лиц, включая "ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных служащих". По данным издания, ограничения также вводятся против юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, технологических компаний и "сетей, задействованных в уклонении от санкций". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что под санкции попадут китайские компании, сотрудничающие с РФ, и ряд российских банков. По ее словам, новый санкционный пакет, которые США синхронизируют с партнерами по G7, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.
https://ria.ru/20230223/potolok-1854005632.html
https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854005737.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, владимир зеленский, санкции в отношении россии, g7
В мире, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России, G7
00:45 24.02.2023
 
США обнародуют новый пакет санкций против России

Жан-Пьер: Байден в пятницу объявит о новом пакете санкций против России

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США обнародуют в пятницу новый пакет антироссийских санкций, сообщили представители американской администрации.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, о санкциях объявит президент США Джо Байден, который будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и Владимиром Зеленским.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 16:39
G7 продолжит работу по обеспечению потолка цен на российские энергоносители
Газета Wall Street Journal ранее писала, что санкции затронут порядка 200 физических и юридических лиц, включая "ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных служащих". По данным издания, ограничения также вводятся против юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, технологических компаний и "сетей, задействованных в уклонении от санкций".
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что под санкции попадут китайские компании, сотрудничающие с РФ, и ряд российских банков. По ее словам, новый санкционный пакет, которые США синхронизируют с партнерами по G7, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 16:40Специальная военная операция на Украине
Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины
 
В миреСШАРоссияКарин Жан-ПьерДжо БайденВладимир ЗеленскийСанкции в отношении РоссииG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала