https://ria.ru/20230224/rosatom-1854152475.html
"Росатом" прокомментировал введение против него британских санкций
"Росатом" прокомментировал введение против него британских санкций - РИА Новости, 24.02.2023
"Росатом" прокомментировал введение против него британских санкций
"Росатом" принял все меры, чтобы не допустить влияния британских санкций на свою работу, заявили в госкорпорации. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:19
2023-02-24T16:19
2023-02-24T16:55
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
санкции
реакция на санкции
великобритания
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Росатом" принял все меры, чтобы не допустить влияния британских санкций на свою работу, заявили в госкорпорации.Великобритания в пятницу ввела санкции в отношении ряда членов руководства "Росатома" и предприятий российской атомной отрасли."Госкорпорация предприняла все меры, чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на бизнес "Росатома". В нашей деятельности мы прогнозируем различные сценарии, в том числе и с учетом немотивированного и хаотичного санкционного давления и в этой связи заблаговременно принимаем соответствующие действия", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Санкции Великобритании в отношении руководства "Росатома", а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность, добавили в госкорпорации."До сих пор даже в годы полного отсутствия политического взаимопонимания атомная отрасль с учетом ее длительного производственного цикла и особыми подходами в области ядерной безопасности оставалась вне политической конъюнктуры, а исключительно в сфере международного сотрудничества и развития", - говорится в заявлении."Позиция российской атомной отрасли неизменна и заключается в том, что мы всегда работали и продолжаем работать по всему миру прозрачно, в интересах партнеров, и с неукоснительным соблюдением международного и национального законодательства. "Росатом" всегда, при любых обстоятельствах, соблюдал свои международные обязательства. Мы будем продолжать исполнять все текущие контракты, пока это остается возможным", - подчеркивает госкорпорация.Что касается официальной реакции, то она "последует со стороны МИДа РФ", отметили в "Росатоме".
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html
https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции, великобритания
Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции, Великобритания
16:19 24.02.2023 (обновлено: 16:55 24.02.2023)
"Росатом" прокомментировал введение против него британских санкций
"Росатом" принял все меры, чтобы не допустить влияния британских санкций на свою работу
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Росатом" принял все меры, чтобы не допустить влияния британских санкций на свою работу, заявили в госкорпорации.
Великобритания в пятницу ввела санкции
в отношении ряда членов руководства "Росатома" и предприятий российской атомной отрасли.
"Госкорпорация предприняла все меры, чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на бизнес "Росатома". В нашей деятельности мы прогнозируем различные сценарии, в том числе и с учетом немотивированного и хаотичного санкционного давления и в этой связи заблаговременно принимаем соответствующие действия", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Санкции Великобритании в отношении руководства "Росатома", а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность, добавили в госкорпорации.
"До сих пор даже в годы полного отсутствия политического взаимопонимания атомная отрасль с учетом ее длительного производственного цикла и особыми подходами в области ядерной безопасности оставалась вне политической конъюнктуры, а исключительно в сфере международного сотрудничества и развития", - говорится в заявлении.
"Позиция российской атомной отрасли неизменна и заключается в том, что мы всегда работали и продолжаем работать по всему миру прозрачно, в интересах партнеров, и с неукоснительным соблюдением международного и национального законодательства. "Росатом" всегда, при любых обстоятельствах, соблюдал свои международные обязательства. Мы будем продолжать исполнять все текущие контракты, пока это остается возможным", - подчеркивает госкорпорация.
Что касается официальной реакции, то она "последует со стороны МИДа РФ", отметили в "Росатоме".