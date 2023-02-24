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Западные лидеры признались в нарушении резолюции СБ ООН, заявил Небензя
Западные лидеры признались в нарушении резолюции СБ ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2023
Западные лидеры признались в нарушении резолюции СБ ООН, заявил Небензя
Ряд западных политиков, выступившие недавно с заявлениями по поводу минских соглашений, по сути, признались в нарушении резолюции 2202 СБ ООН (о Минских... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:29
2023-02-24T22:29
2023-02-24T22:29
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Ряд западных политиков, выступившие недавно с заявлениями по поводу минских соглашений, по сути, признались в нарушении резолюции 2202 СБ ООН (о Минских соглашениях), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. "Пользуясь участием в сегодняшнем заседании госпожи (министра иностранных дел Франции Катрин - ред.) Колонна и госпожи (главы МИД ФРГ Анналены - ред.) Бербок, я хочу поднять еще одну крайне неудобную с некоторых пор для наших западных коллег тему – Минские соглашения. Мы все недавно слышали признания Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались побуждать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на подготовку к войне с Россией", - сказал Небензя. "Даже если отрешиться от моральной стороны вопроса – иллюзий здесь по поводу этих качеств некоторых наших западных коллег мы давно не питаем – речь идет о том, что лидеры этих государств по сути открыто признали факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договоренности", - подчеркнул он.
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в мире, франция, германия, россия, франсуа олланд, василий небензя, оон, совет безопасности оон, ангела меркель
В мире, Франция, Германия, Россия, Франсуа Олланд, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Ангела Меркель
Западные лидеры признались в нарушении резолюции СБ ООН, заявил Небензя
Небензя: Запад признался в умышленном нарушении резолюции ООН о Минских соглашениях