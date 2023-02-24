Киев поддержал мнение Кишинева о выводе российских военных из Приднестровья
Премьер Шмыгаль: Киев поддержал мнение Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном, в ходе которого заявил о поддержке позиции Молдавии по выводу российских военных с территории Приднестровья.
"Провел первый разговор с новоназначенным премьер-министров Молдовы Дорином Речаном. Договорились, что будем усиливать наше сотрудничество на пути в ЕС... Украина поддерживает позицию Молдовы касательно вывод российских войск с территории Приднестровья", - написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, премьер-министры двух стран обсудили реализацию совместных проектов в энергетике, логистике и трансграничное сотрудничество. Также в сообщении отмечается, что Шмыгаль пригласил Речана посетить Киев.
Ранее экс-глава МВД Молдавии Речан, еще будучи в статусе кандидата в премьеры, заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ посоветовал властям Молдавии осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в регионе.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.