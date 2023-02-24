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ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 24.02.2023
ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении
Южная группировка российских войск нанесла удар по скоплению украинских военных на Донецком направлении, уничтожив до 240 боевиков ВСУ, сообщило Министерство... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:53
2023-02-24T16:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Южная группировка российских войск нанесла удар по скоплению украинских военных на Донецком направлении, уничтожив до 240 боевиков ВСУ, сообщило Министерство обороны."На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения", — заявили в ведомстве.Уточняется, что всего за сутки противник потерял до 240 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, а также одну артиллерийскую систему М777.Кроме того, российские силы уничтожили украинские командный пункт и склад с боеприпасами в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, отметили в Минобороны.Южно-Донецкое направлениеГруппировка войск "Восток" за сутки уничтожила более 80 украинских солдат, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одну гаубицу Д-20, артсистему М777, самоходную артустановку Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Помимо этого, российские войска нанесли удары по четырем складам боеприпасов в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и Малиновки в Запорожской области.Купянское и Краснолиманское направленияАрмейская авиация совместно с артиллерией Западной группировки российских войск нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.Всего за сутки российская армия ликвидировала на Купянском направлении более 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.В то же время на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации уничтожили до 140 украинских солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля, БМ РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.Херсонское направлениеРоссийские военнослужащие за сутки уничтожили более 40 бойцов ВСУ, БМ РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также склад с боеприпасами 104-й украинской артбригады в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.Харьковское направлениеВ районе населенного пункта Перемога российские войска поразили пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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авдеевка
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Конашенков об уничтожении более 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, авдеевка, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, США
13:53 24.02.2023 (обновлено: 16:38 24.02.2023)
 
ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 240 бойцов ВСУ на Донецком направлении

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Южная группировка российских войск нанесла удар по скоплению украинских военных на Донецком направлении, уничтожив до 240 боевиков ВСУ, сообщило Министерство обороны.
"На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что всего за сутки противник потерял до 240 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, а также одну артиллерийскую систему М777.
Кроме того, российские силы уничтожили украинские командный пункт и склад с боеприпасами в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, отметили в Минобороны.

Южно-Донецкое направление

Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила более 80 украинских солдат, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", одну гаубицу Д-20, артсистему М777, самоходную артустановку Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Помимо этого, российские войска нанесли удары по четырем складам боеприпасов в районах Раздольного, Богатыря в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
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Купянское и Краснолиманское направления

Армейская авиация совместно с артиллерией Западной группировки российских войск нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.
Всего за сутки российская армия ликвидировала на Купянском направлении более 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
В то же время на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации уничтожили до 140 украинских солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля, БМ РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
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Херсонское направление

Российские военнослужащие за сутки уничтожили более 40 бойцов ВСУ, БМ РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также склад с боеприпасами 104-й украинской артбригады в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.

Харьковское направление

В районе населенного пункта Перемога российские войска поразили пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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