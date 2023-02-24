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В НАТО обеспокоились возможностью поставок КНР оружия России - РИА Новости, 24.02.2023
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В НАТО обеспокоились возможностью поставок КНР оружия России
В НАТО обеспокоились возможностью поставок КНР оружия России - РИА Новости, 24.02.2023
В НАТО обеспокоились возможностью поставок КНР оружия России
В НАТО не видели никаких данных о поставках Китаем оружия России, но обеспокоены "сигналами", которые якобы свидетельствуют о возможном намерении таких... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:29
2023-02-24T14:29
в мире
китай
россия
сша
энтони блинкен
йенс столтенберг
нато
ван и (политик)
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. В НАТО не видели никаких данных о поставках Китаем оружия России, но обеспокоены "сигналами", которые якобы свидетельствуют о возможном намерении таких поставок, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Мы не видели никаких поставок летального оружия Китаем для России, но мы видели сигналы о возможном намерении военных поставок России. Китай не должен это делать, это было бы поддержкой незаконного вторжения и нарушением международного права… Мы внимательно следим за тем, что делает Китай. Это было бы очень большой ошибкой", - сказал Столтенберг во время визита в Эстонию. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html
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в мире, китай, россия, сша, энтони блинкен, йенс столтенберг, нато, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, США, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, НАТО, Ван И (политик)
14:29 24.02.2023
 
В НАТО обеспокоились возможностью поставок КНР оружия России

В НАТО заявили об обеспокоенности возможными намерениями КНР поставлять оружие России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. В НАТО не видели никаких данных о поставках Китаем оружия России, но обеспокоены "сигналами", которые якобы свидетельствуют о возможном намерении таких поставок, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не видели никаких поставок летального оружия Китаем для России, но мы видели сигналы о возможном намерении военных поставок России. Китай не должен это делать, это было бы поддержкой незаконного вторжения и нарушением международного права… Мы внимательно следим за тем, что делает Китай. Это было бы очень большой ошибкой", - сказал Столтенберг во время визита в Эстонию.
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Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
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В миреКитайРоссияСШАЭнтони БлинкенЙенс СтолтенбергНАТОВан И (политик)
 
 
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