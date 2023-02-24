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Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 24.02.2023
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Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"
Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 24.02.2023
Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"
Для того, чтобы президент США Джо Байден обратил внимание на экологическую катастрофу в Огайо, нужно переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:38
2023-02-24T07:05
в мире
огайо
сша
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для того, чтобы президент США Джо Байден обратил внимание на экологическую катастрофу в Огайо, нужно переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев, написал в Twitter сын экс-президента Трампа Дональд Трамп-младший.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, за которым последовал взрыв. Это привело к выбросу в атмосферу опасных веществ.Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.
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в мире, огайо, сша, джо байден, дональд трамп-младший, twitter
В мире, Огайо, США, Джо Байден, Дональд Трамп-младший, Twitter
05:38 24.02.2023 (обновлено: 07:05 24.02.2023)
 
Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"

Трамп-младший: Байден обратил бы внимание на катастрофу в городе с украинским названием

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для того, чтобы президент США Джо Байден обратил внимание на экологическую катастрофу в Огайо, нужно переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев, написал в Twitter сын экс-президента Трампа Дональд Трамп-младший.

"Если бы Восточная Палестина, штат Огайо, называлась Восточным Киевом, то Байден уже давно отправил бы туда миллиарды долларов в качестве помощи", — предположил Трамп-младший.

Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, за которым последовал взрыв. Это привело к выбросу в атмосферу опасных веществ.

Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.
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В миреОгайоСШАДжо БайденДональд Трамп-младшийTwitter
 
 
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