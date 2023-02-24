05:38 24.02.2023 (обновлено: 07:05 24.02.2023)
Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"
Трамп-младший: Байден обратил бы внимание на катастрофу в городе с украинским названием
© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для того, чтобы президент США Джо Байден обратил внимание на экологическую катастрофу в Огайо, нужно переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев, написал в Twitter сын экс-президента Трампа Дональд Трамп-младший.
"Если бы Восточная Палестина, штат Огайо, называлась Восточным Киевом, то Байден уже давно отправил бы туда миллиарды долларов в качестве помощи", — предположил Трамп-младший.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, за которым последовал взрыв. Это привело к выбросу в атмосферу опасных веществ.
Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.
Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.