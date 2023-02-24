https://ria.ru/20230224/ogayo-1854071534.html

Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"

Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 24.02.2023

Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"

Для того, чтобы президент США Джо Байден обратил внимание на экологическую катастрофу в Огайо, нужно переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:38

2023-02-24T05:38

2023-02-24T07:05

в мире

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сша

джо байден

дональд трамп-младший

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для того, чтобы президент США Джо Байден обратил внимание на экологическую катастрофу в Огайо, нужно переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев, написал в Twitter сын экс-президента Трампа Дональд Трамп-младший.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, за которым последовал взрыв. Это привело к выбросу в атмосферу опасных веществ.Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.

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в мире, огайо, сша, джо байден, дональд трамп-младший, twitter