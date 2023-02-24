https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html

Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну

Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну - РИА Новости, 24.02.2023

Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну

Если НАТО отправит на Украину своих пилотов для управления истребителями, то это будет означать вступление в войну, заявил член комитета Совфеда по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:31

2023-02-24T14:31

2023-02-24T14:31

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Если НАТО отправит на Украину своих пилотов для управления истребителями, то это будет означать вступление в войну, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, так как их передача потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры. "Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолеты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он отметил, что обучить украинских летчиков летать на F-16 или Rafale в короткие сроки невозможно. Кроме того, мало кто из стран готов отправить дорогую технику, потому что "Украина никогда и ни за что не заплатит". По его словам, "сильные сдерживающие факторы" не позволят НАТО это сделать. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230224/nato-1854109399.html

https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, великобритания, алексей пушков, бен уоллес, сергей лавров, нато, совет федерации рф, f-16, rafale