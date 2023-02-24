Рейтинг@Mail.ru
Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html
Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну
Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну - РИА Новости, 24.02.2023
Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну
Если НАТО отправит на Украину своих пилотов для управления истребителями, то это будет означать вступление в войну, заявил член комитета Совфеда по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:31
2023-02-24T14:31
россия
украина
великобритания
алексей пушков
бен уоллес
сергей лавров
нато
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_224b99f283b91cfebfe5eff0bd1fd71a.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Если НАТО отправит на Украину своих пилотов для управления истребителями, то это будет означать вступление в войну, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, так как их передача потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры. "Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолеты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он отметил, что обучить украинских летчиков летать на F-16 или Rafale в короткие сроки невозможно. Кроме того, мало кто из стран готов отправить дорогую технику, потому что "Украина никогда и ни за что не заплатит". По его словам, "сильные сдерживающие факторы" не позволят НАТО это сделать. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230224/nato-1854109399.html
https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_503:273:2870:2048_1920x0_80_0_0_9b83264b710d0462d122d8a2a1c2ccab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, великобритания, алексей пушков, бен уоллес, сергей лавров, нато, совет федерации рф, f-16, rafale
Россия, Украина, Великобритания, Алексей Пушков, Бен Уоллес, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, F-16, Rafale
14:31 24.02.2023
 
Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну

Пушков: отправка НАТО пилотов истребителей на Украину будет означать вступление в войну

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Если НАТО отправит на Украину своих пилотов для управления истребителями, то это будет означать вступление в войну, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, так как их передача потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 12:25
Зеленского пригласили на саммит НАТО
"Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолеты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что обучить украинских летчиков летать на F-16 или Rafale в короткие сроки невозможно. Кроме того, мало кто из стран готов отправить дорогую технику, потому что "Украина никогда и ни за что не заплатит".
По его словам, "сильные сдерживающие факторы" не позволят НАТО это сделать.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 21:30
Борис Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО
 
РоссияУкраинаВеликобританияАлексей ПушковБен УоллесСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФF-16Rafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала