Пушков: отправка пилотов НАТО на Украину будет означать вступление в войну
Пушков: отправка НАТО пилотов истребителей на Украину будет означать вступление в войну
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Если НАТО отправит на Украину своих пилотов для управления истребителями, то это будет означать вступление в войну, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, так как их передача потребовала бы отправки на Украину таких специалистов, как пилоты и инженеры.
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"Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолеты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
По его словам, "сильные сдерживающие факторы" не позволят НАТО это сделать.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.