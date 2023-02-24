https://ria.ru/20230224/nato-1854109604.html
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.02.2023
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:27
2023-02-24T12:27
2023-02-24T13:00
в мире
швеция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс."Что касается Финляндии и Швеции, то я не могу гарантировать какие-либо конкретные даты, но по Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми… Я недавно встречался с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом и обсуждал пути достижения прогресса по членству Финляндии и Швеции… Мы договорились возобновить переговоры и провести встречу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО с участием Швеции, Финляндии и Турции", - сказал он во время визита в Эстонию.Такая встреча может пройти уже в марте.
https://ria.ru/20230222/nato-1853835112.html
швеция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато, йенс столтенберг
В мире, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг
12:27 24.02.2023 (обновлено: 13:00 24.02.2023)
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в альянс