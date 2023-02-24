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Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.02.2023
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Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.02.2023
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:27
2023-02-24T13:00
в мире
швеция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс."Что касается Финляндии и Швеции, то я не могу гарантировать какие-либо конкретные даты, но по Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми… Я недавно встречался с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом и обсуждал пути достижения прогресса по членству Финляндии и Швеции… Мы договорились возобновить переговоры и провести встречу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО с участием Швеции, Финляндии и Турции", - сказал он во время визита в Эстонию.Такая встреча может пройти уже в марте.
https://ria.ru/20230222/nato-1853835112.html
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в мире, швеция, нато, йенс столтенберг
В мире, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг
12:27 24.02.2023 (обновлено: 13:00 24.02.2023)
 
Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг не смог назвать сроки вступления Швеции в альянс

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать сроки вступления Швеции в альянс.
"Что касается Финляндии и Швеции, то я не могу гарантировать какие-либо конкретные даты, но по Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми… Я недавно встречался с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом и обсуждал пути достижения прогресса по членству Финляндии и Швеции… Мы договорились возобновить переговоры и провести встречу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО с участием Швеции, Финляндии и Турции", - сказал он во время визита в Эстонию.
Такая встреча может пройти уже в марте.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 17:43
Ниинисте подтвердил желание Финляндии вступить в НАТО вместе со Швецией
 
В миреШвецияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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