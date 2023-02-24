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Зеленского пригласили на саммит НАТО - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленского пригласили на саммит НАТО
Зеленского пригласили на саммит НАТО - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленского пригласили на саммит НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса в июле этого года в Вильнюсе. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:25
2023-02-24T12:57
в мире
вильнюс
нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса в июле этого года в Вильнюсе.По его словам, позиция НАТО по членству Украины в альянсе осталась неизменной. "Мы много раз заявляли, что Украина станет членом альянса, но в то же время первым шагом на пути к этому – обеспечение сохранения Украины как независимой нации", - пояснил генсек.Он добавил, вопрос о членстве не будет стоять, если не будет суверенной и демократической Украины.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html
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в мире, вильнюс, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг
В мире, Вильнюс, НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
12:25 24.02.2023 (обновлено: 12:57 24.02.2023)
 
Зеленского пригласили на саммит НАТО

Генсек НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса в июле этого года в Вильнюсе.
"Я пригласил... Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень рассчитываю на то, что он лично сможет там присутствовать, но, конечно, это будет зависеть от ситуации", - сказал Столтенберг журналистам в ходе визита в Таллин.
По его словам, позиция НАТО по членству Украины в альянсе осталась неизменной. "Мы много раз заявляли, что Украина станет членом альянса, но в то же время первым шагом на пути к этому – обеспечение сохранения Украины как независимой нации", - пояснил генсек.
Он добавил, вопрос о членстве не будет стоять, если не будет суверенной и демократической Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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В миреВильнюсНАТОВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
 
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