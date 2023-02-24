https://ria.ru/20230224/nato-1854109399.html

Зеленского пригласили на саммит НАТО

Зеленского пригласили на саммит НАТО - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленского пригласили на саммит НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса в июле этого года в Вильнюсе. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:25

2023-02-24T12:25

2023-02-24T12:57

в мире

вильнюс

нато

владимир зеленский

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса в июле этого года в Вильнюсе.По его словам, позиция НАТО по членству Украины в альянсе осталась неизменной. "Мы много раз заявляли, что Украина станет членом альянса, но в то же время первым шагом на пути к этому – обеспечение сохранения Украины как независимой нации", - пояснил генсек.Он добавил, вопрос о членстве не будет стоять, если не будет суверенной и демократической Украины.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html

вильнюс

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, вильнюс, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг