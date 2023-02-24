12:25 24.02.2023 (обновлено: 12:57 24.02.2023)
Зеленского пригласили на саммит НАТО
Генсек НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса в июле этого года в Вильнюсе.
"Я пригласил... Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Я очень рассчитываю на то, что он лично сможет там присутствовать, но, конечно, это будет зависеть от ситуации", - сказал Столтенберг журналистам в ходе визита в Таллин.
По его словам, позиция НАТО по членству Украины в альянсе осталась неизменной. "Мы много раз заявляли, что Украина станет членом альянса, но в то же время первым шагом на пути к этому – обеспечение сохранения Украины как независимой нации", - пояснил генсек.
Он добавил, вопрос о членстве не будет стоять, если не будет суверенной и демократической Украины.