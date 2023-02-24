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"Даже на танках". Немцы высмеяли план Киева по захвату российского региона - РИА Новости, 24.02.2023
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"Даже на танках". Немцы высмеяли план Киева по захвату российского региона
"Даже на танках". Немцы высмеяли план Киева по захвату российского региона - РИА Новости, 24.02.2023
"Даже на танках". Немцы высмеяли план Киева по захвату российского региона
Немецкие пользователи Twitter высмеяли слова заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника об очередном плане Киева по захвату Крыма. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:09
2023-02-24T20:10
в мире
украина
киев
европа
андрей мельник
олаф шольц
степан бандера
twitter
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter высмеяли слова заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника об очередном плане Киева по захвату Крыма.В своем посте украинский дипломат написал, что без захвата Украиной Крыма "в Европе не будет прочного мира". Он выразил уверенность в том, что ВСУ способны достичь таких целей в 2023 году, в связи с чем попросил поставить все необходимое оружие, включая истребители и ракеты дальнего радиуса действия."Крым уже освобожден, слава Богу!" — заметил комментатор."Наверное, надо трезво оценивать свои возможности, потому что Крым вы не завоюете — можете быть в этом уверены. И ни одна западная страна вас там не поддержит", — добавил второй."Мельник, Крым всегда принадлежал России, его незаконно отдали Украине", — напомнил читатель."Крым больше не хочет принадлежать коррумпированной Украине. Так что хватит писать такую чушь", — поделился своим мнением другой."И все это серьезно, без слепой веры и лозунгов о настойчивости: откуда берется эта уверенность? Украина с каждым месяцем теряет все больше. Даже если ввести еще несколько сотен танков и истребителей, ничего не изменится. Но вы все сводите к Крыму", — возмутились в комментариях."Вы все еще хотите затащить нас в пропасть", — посоветовал пользовательМельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с обиженной ливерной колбасой, а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру.
https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854148748.html
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в мире, украина, киев, европа, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Европа, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Степан Бандера, Twitter, Вооруженные силы Украины
20:09 24.02.2023 (обновлено: 20:10 24.02.2023)
 
"Даже на танках". Немцы высмеяли план Киева по захвату российского региона

Пользователи Twitter высмеяли слова замглавы МИД Украины Мельника о захвате Крыма

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Набережная имени Ленина в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter высмеяли слова заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника об очередном плане Киева по захвату Крыма.
В своем посте украинский дипломат написал, что без захвата Украиной Крыма "в Европе не будет прочного мира". Он выразил уверенность в том, что ВСУ способны достичь таких целей в 2023 году, в связи с чем попросил поставить все необходимое оружие, включая истребители и ракеты дальнего радиуса действия.
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"Наверное, надо трезво оценивать свои возможности, потому что Крым вы не завоюете — можете быть в этом уверены. И ни одна западная страна вас там не поддержит", — добавил второй.
"Мельник, Крым всегда принадлежал России, его незаконно отдали Украине", — напомнил читатель.
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"Крым больше не хочет принадлежать коррумпированной Украине. Так что хватит писать такую чушь", — поделился своим мнением другой.
"И все это серьезно, без слепой веры и лозунгов о настойчивости: откуда берется эта уверенность? Украина с каждым месяцем теряет все больше. Даже если ввести еще несколько сотен танков и истребителей, ничего не изменится. Но вы все сводите к Крыму", — возмутились в комментариях.
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В миреУкраинаКиевЕвропаАндрей МельникОлаф ШольцСтепан БандераTwitterВооруженные силы Украины
 
 
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