Рейтинг@Mail.ru
В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html
В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине
В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине
ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:31
2023-02-24T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. "Мы приняли к сведению заявление о позиции Китая, состоящее из 12 пунктов. Эта позиция основывается на принципалах Устава ООН, но выборочно", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. В частности, в ЕС полагают неверным тот, факт, что Китай призывает учитывать интересы безопасности России, которые, по мнению Брюсселя, "не могут служить оправданием" для действий Москвы. "Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне", - полагают в ЕС. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Эстонию заявила, что в Еврокомиссии изучат "мирные принципы, которыми поделился Китай, но в контексте его тесного партнерства с Россией". Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230224/germaniya-1854124699.html
https://ria.ru/20230224/kitay-1854108035.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_33a80cfb6e687e013d983bc8f1b4a255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
15:31 24.02.2023
 
В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине

В ЕС заявили, что Китай в инициативе по Украине не учитывает, кто является агрессором

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором".
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:09
Штайнмайер раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
"Мы приняли к сведению заявление о позиции Китая, состоящее из 12 пунктов. Эта позиция основывается на принципалах Устава ООН, но выборочно", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
В частности, в ЕС полагают неверным тот, факт, что Китай призывает учитывать интересы безопасности России, которые, по мнению Брюсселя, "не могут служить оправданием" для действий Москвы. "Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне", - полагают в ЕС.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Эстонию заявила, что в Еврокомиссии изучат "мирные принципы, которыми поделился Китай, но в контексте его тесного партнерства с Россией".
Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 12:12
МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала