https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html

В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине

В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине - РИА Новости, 24.02.2023

В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине

ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:31

2023-02-24T15:31

2023-02-24T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

россия

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. "Мы приняли к сведению заявление о позиции Китая, состоящее из 12 пунктов. Эта позиция основывается на принципалах Устава ООН, но выборочно", - сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. В частности, в ЕС полагают неверным тот, факт, что Китай призывает учитывать интересы безопасности России, которые, по мнению Брюсселя, "не могут служить оправданием" для действий Москвы. "Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне", - полагают в ЕС. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Эстонию заявила, что в Еврокомиссии изучат "мирные принципы, которыми поделился Китай, но в контексте его тесного партнерства с Россией". Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230224/germaniya-1854124699.html

https://ria.ru/20230224/kitay-1854108035.html

китай

украина

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в мире, китай, украина, россия, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, оон