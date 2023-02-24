https://ria.ru/20230224/kitay-1854108035.html
МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса
МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023
МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал критические замечания по поводу представленного Пекином плана политического урегулирования... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:12
2023-02-24T12:12
2023-02-24T19:39
в мире
мид кнр
пекин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал критические замечания по поводу представленного Пекином плана политического урегулирования украинского кризиса. В частности, он ответил на упреки в том, что в этих предложениях отсутствует "что-либо новое"."Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай", — сказал дипломат.В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран. Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854051591.html
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид кнр, пекин, китай
В мире, МИД КНР, Пекин, Китай
12:12 24.02.2023 (обновлено: 19:39 24.02.2023)
МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса
В МИД КНР назвали необоснованной критику плана по урегулированию кризиса на Украине