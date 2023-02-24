https://ria.ru/20230224/kitay-1854108035.html

МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса

МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023

МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию украинского кризиса

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал критические замечания по поводу представленного Пекином плана политического урегулирования... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:12

2023-02-24T12:12

2023-02-24T19:39

в мире

мид кнр

пекин

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ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал критические замечания по поводу представленного Пекином плана политического урегулирования украинского кризиса. В частности, он ответил на упреки в том, что в этих предложениях отсутствует "что-либо новое"."Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай", — сказал дипломат.В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран. Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854051591.html

пекин

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мид кнр, пекин, китай