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Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай - РИА Новости, 24.02.2023
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Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай - РИА Новости, 24.02.2023
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай
Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:46
2023-02-24T11:46
экономика
казахстан
китай
россия
газпром
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АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов. "По вопросу газификации востока (Казахстана - ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай - ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", - сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz). "На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", - добавил представитель компании. По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка". При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", - заключил он. Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html
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экономика, казахстан, китай, россия, газпром
Экономика, Казахстан, Китай, Россия, Газпром
11:46 24.02.2023
 
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай

Компания Qazaq Gaz предложила "Газпрому" построить новый газопровод через Казахстан в КНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтроительство газопровода ПАО "Газпром"
Строительство газопровода ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Строительство газопровода ПАО "Газпром". Архивное фото
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АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов.
"По вопросу газификации востока (Казахстана - ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай - ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", - сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz).
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"На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", - добавил представитель компании.
По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка".
При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", - заключил он.
Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
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ЭкономикаКазахстанКитайРоссияГазпром
 
 
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