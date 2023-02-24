https://ria.ru/20230224/gazoprovod-1854104793.html

Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай

Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай - РИА Новости, 24.02.2023

Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай

Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:46

2023-02-24T11:46

2023-02-24T11:46

экономика

казахстан

китай

россия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830777006_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_c1e7d60831962e167ea2b06452dc3ace.jpg

АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов. "По вопросу газификации востока (Казахстана - ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай - ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", - сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz). "На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", - добавил представитель компании. По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка". При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", - заключил он. Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

казахстан

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, китай, россия, газпром