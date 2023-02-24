https://ria.ru/20230224/gazoprovod-1854104793.html
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай - РИА Новости, 24.02.2023
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай
Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:46
2023-02-24T11:46
2023-02-24T11:46
экономика
казахстан
китай
россия
газпром
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АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов. "По вопросу газификации востока (Казахстана - ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай - ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", - сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz). "На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", - добавил представитель компании. По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка". При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", - заключил он. Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852670545.html
https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, казахстан, китай, россия, газпром
Экономика, Казахстан, Китай, Россия, Газпром
Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай
Компания Qazaq Gaz предложила "Газпрому" построить новый газопровод через Казахстан в КНР
АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов.
"По вопросу газификации востока (Казахстана - ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай - ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", - сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz).
"На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", - добавил представитель компании.
По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка".
При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", - заключил он.
Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.