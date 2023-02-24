https://ria.ru/20230224/fatf-1854139480.html
Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ
Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ - РИА Новости, 24.02.2023
Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ
Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:17
2023-02-24T15:17
2023-02-24T15:39
экономика
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации безосновательно и идёт вразрез с целями организации, заявил Росфинмониторинг. Ранее в пятницу о прекращении членства России в ФАТФ сообщило агентство Франс Пресс. "На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации", - говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга. "Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы", - добавится в сообщении ведомства.Там также отмечается, что такое решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. "Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.Кроме того, как подчеркивает ведомство, РФ как ответственная сторона будет применять меры для противодействия и угрозам отмывания денег, и финансирования терроризма, и распространения оружия массового уничтожения, и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.
https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853812148.html
https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
15:17 24.02.2023 (обновлено: 15:39 24.02.2023)
Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ
Росфинмониторинг назвал решение о приостановлении членства России в ФАТФ безосновательным
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации безосновательно и идёт вразрез с целями организации, заявил
Росфинмониторинг.
Ранее в пятницу о прекращении членства России в ФАТФ сообщило
агентство Франс Пресс.
"На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации", - говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.
"Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы", - добавится в сообщении ведомства.
Там также отмечается, что такое решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. "Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Кроме того, как подчеркивает ведомство, РФ как ответственная сторона будет применять меры для противодействия и угрозам отмывания денег, и финансирования терроризма, и распространения оружия массового уничтожения, и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.