https://ria.ru/20230224/fatf-1854139480.html

Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ

Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ - РИА Новости, 24.02.2023

Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ

Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:17

2023-02-24T15:17

2023-02-24T15:39

экономика

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) о приостановлении членства России в организации безосновательно и идёт вразрез с целями организации, заявил Росфинмониторинг. Ранее в пятницу о прекращении членства России в ФАТФ сообщило агентство Франс Пресс. "На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации", - говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга. "Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы", - добавится в сообщении ведомства.Там также отмечается, что такое решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. "Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.Кроме того, как подчеркивает ведомство, РФ как ответственная сторона будет применять меры для противодействия и угрозам отмывания денег, и финансирования терроризма, и распространения оружия массового уничтожения, и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.

https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853812148.html

https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)