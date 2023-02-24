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В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
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В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ
В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:36
2023-02-24T14:37
россия
украина
киев
сергей марченко
владимир путин
экономика
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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в организации, сообщило агентство Франс Пресс."Участие России в качестве члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлено", - сообщило СМИ.Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список.По данным с сайта организации, Financial Action Task Force (FATF) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, украина, киев, сергей марченко, владимир путин, экономика
Россия, Украина, Киев, Сергей Марченко, Владимир Путин, Экономика
14:36 24.02.2023 (обновлено: 14:37 24.02.2023)
 
В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ

AFP: группа разработки финмер борьбы с отмыванием денег приостановила членство России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в организации, сообщило агентство Франс Пресс.
"Участие России в качестве члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлено", - сообщило СМИ.
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список.
По данным с сайта организации, Financial Action Task Force (FATF) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Надпись Союз журналистов России при входе в отделение организации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 19:09
Международная федерация журналистов назвала причину остановки членства СЖР
 
РоссияУкраинаКиевСергей МарченкоВладимир ПутинЭкономика
 
 
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