https://ria.ru/20230224/fatf-1854130233.html

В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ

В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

В ФАТФ приостановили членство России, сообщили СМИ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:36

2023-02-24T14:36

2023-02-24T14:37

россия

украина

киев

сергей марченко

владимир путин

экономика

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в организации, сообщило агентство Франс Пресс."Участие России в качестве члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлено", - сообщило СМИ.Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список.По данным с сайта организации, Financial Action Task Force (FATF) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853864544.html

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украина

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россия, украина, киев, сергей марченко, владимир путин, экономика