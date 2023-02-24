https://ria.ru/20230224/diplomatiya-1854177066.html

Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД

Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД - РИА Новости, 24.02.2023

Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД

Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:07

2023-02-24T19:07

2023-02-24T21:30

специальная военная операция на украине

россия

политика

украина

владимир путин

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран", — говорится в заявлении.Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые не санкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры незаконными.В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.Кроме того, киевские власти должны согласиться вернуться к внеблоковому статусу страны и признать новые территориальные реалии."Сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории", — заявили в министерстве.Помимо этого, Россия призывает гарантировать украинским гражданам, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, все неотъемлемые права, в том числе говорить и учиться на родном языке.Как подчеркнули в МИД, главное препятствие для достижения мира сейчас — законодательно закрепленный киевским режим отказ от "переговоров с Владимиром Путиным". Министерство также напомнило, что в апреле прошлого года Украина сама прекратила инициированный ею мирный диалог.В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230224/pushilin-1854174196.html

https://ria.ru/20230224/plan-1854171641.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, украина, владимир путин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай