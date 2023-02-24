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Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/diplomatiya-1854177066.html
Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД
Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД - РИА Новости, 24.02.2023
Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД
Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:07
2023-02-24T21:30
специальная военная операция на украине
россия
политика
украина
владимир путин
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран", — говорится в заявлении.Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые не санкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры незаконными.В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.Кроме того, киевские власти должны согласиться вернуться к внеблоковому статусу страны и признать новые территориальные реалии."Сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории", — заявили в министерстве.Помимо этого, Россия призывает гарантировать украинским гражданам, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, все неотъемлемые права, в том числе говорить и учиться на родном языке.Как подчеркнули в МИД, главное препятствие для достижения мира сейчас — законодательно закрепленный киевским режим отказ от "переговоров с Владимиром Путиным". Министерство также напомнило, что в апреле прошлого года Украина сама прекратила инициированный ею мирный диалог.В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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россия, политика, украина, владимир путин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Украина, Владимир Путин, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Китай
19:07 24.02.2023 (обновлено: 21:30 24.02.2023)
 
Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД

МИД сообщил об открытости России к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
"Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран", — говорится в заявлении.
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Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине
Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые не санкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры незаконными.
"Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", — подчеркнули в МИД.
В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.
Кроме того, киевские власти должны согласиться вернуться к внеблоковому статусу страны и признать новые территориальные реалии.
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Боррель заявил, что не считает предложения КНР по Украине мирным планом
"Сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории", — заявили в министерстве.
Помимо этого, Россия призывает гарантировать украинским гражданам, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, все неотъемлемые права, в том числе говорить и учиться на родном языке.
Как подчеркнули в МИД, главное препятствие для достижения мира сейчас — законодательно закрепленный киевским режим отказ от "переговоров с Владимиром Путиным". Министерство также напомнило, что в апреле прошлого года Украина сама прекратила инициированный ею мирный диалог.
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В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.
Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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