19:07 24.02.2023 (обновлено: 21:30 24.02.2023)
Москва разделяет соображения Пекина по украинскому кризису, заявил МИД
МИД сообщил об открытости России к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
"Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран", — говорится в заявлении.
Как отметили в министерстве, Россия поддерживают позицию Китая и считает любые не санкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры незаконными.
"Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", — подчеркнули в МИД.
В ведомстве заявили об открытости Москвы к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем. При этом указывается, что западные страны должны прекратить поставлять вооружения и отправлять наемников на Украину.
Кроме того, киевские власти должны согласиться вернуться к внеблоковому статусу страны и признать новые территориальные реалии.
"Сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории", — заявили в министерстве.
Помимо этого, Россия призывает гарантировать украинским гражданам, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, все неотъемлемые права, в том числе говорить и учиться на родном языке.
Как подчеркнули в МИД, главное препятствие для достижения мира сейчас — законодательно закрепленный киевским режим отказ от "переговоров с Владимиром Путиным". Министерство также напомнило, что в апреле прошлого года Украина сама прекратила инициированный ею мирный диалог.
В плане, опубликованном сегодня утром на сайте китайского МИД, 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.
Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.