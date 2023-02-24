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Джабаров заявил о невозможности диалога в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 24.02.2023
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Джабаров заявил о невозможности диалога в ПА ОБСЕ
Джабаров заявил о невозможности диалога в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 24.02.2023
Джабаров заявил о невозможности диалога в ПА ОБСЕ
В настоящее время диалог в рамках ПА ОБСЕ не возможен, но он все равно должен продолжаться, считает глава сенаторской части делегации РФ Владимир Джабаров. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:07
2023-02-24T22:07
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обсе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В настоящее время диалог в рамках ПА ОБСЕ не возможен, но он все равно должен продолжаться, считает глава сенаторской части делегации РФ Владимир Джабаров. Подводя итоги зимней сессии Ассамблеи в Вене, политик отметил, что резкие высказывания ряда западных депутатов свидетельствуют о их полном нежелании и неготовности вести уважительный и равноправный диалог. "В настоящий момент разговор не возможен. Но он все равно должен вестись. Мы будем другими способами доносить позицию России до коллег из зарубежных стран. Это наша задача как парламентариев", – подчеркнул Джабаров, его слова передает пресс-служба СФ. В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что в ходе сессии "поразил неприемлемый язык угроз". "Россия - великая держава, и мы будем твердо отстаивать свою позицию. Россия полностью права в том, что она борется за стратегическую безопасность свою и всего евразийского пространства", – сказал Карасин. Сенаторы сообщили, что делегации РФ и Белоруссии передали в секретариат Парламентской Ассамблеи ОБСЕ совместное заявление в котором констатируется, что коллективный Запад, в вопиющем противоречии с изначальными задачами ОБСЕ как площадки равноправного межпарламентского диалога, стремится монополизировать ее в целях продвижения геополитически ангажированного представления о генезисе и развитии украинской трагедии.
https://ria.ru/20230224/delegatsiya-1854176352.html
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в мире, россия, вена, белоруссия, владимир джабаров, григорий карасин, обсе, совет федерации рф
В мире, Россия, Вена, Белоруссия, Владимир Джабаров, Григорий Карасин, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
22:07 24.02.2023
 
Джабаров заявил о невозможности диалога в ПА ОБСЕ

Сенатор Джабаров заявил о невозможности диалога в ПА ОБСЕ в настоящее время

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В настоящее время диалог в рамках ПА ОБСЕ не возможен, но он все равно должен продолжаться, считает глава сенаторской части делегации РФ Владимир Джабаров.
Подводя итоги зимней сессии Ассамблеи в Вене, политик отметил, что резкие высказывания ряда западных депутатов свидетельствуют о их полном нежелании и неготовности вести уважительный и равноправный диалог.
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"В настоящий момент разговор не возможен. Но он все равно должен вестись. Мы будем другими способами доносить позицию России до коллег из зарубежных стран. Это наша задача как парламентариев", – подчеркнул Джабаров, его слова передает пресс-служба СФ.
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что в ходе сессии "поразил неприемлемый язык угроз". "Россия - великая держава, и мы будем твердо отстаивать свою позицию. Россия полностью права в том, что она борется за стратегическую безопасность свою и всего евразийского пространства", – сказал Карасин.
Сенаторы сообщили, что делегации РФ и Белоруссии передали в секретариат Парламентской Ассамблеи ОБСЕ совместное заявление в котором констатируется, что коллективный Запад, в вопиющем противоречии с изначальными задачами ОБСЕ как площадки равноправного межпарламентского диалога, стремится монополизировать ее в целях продвижения геополитически ангажированного представления о генезисе и развитии украинской трагедии.
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