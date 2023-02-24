https://ria.ru/20230224/dialog-1854069989.html

Китай выступил за скорейшее возобновление диалога между Россией и Украиной

Китай выступил за скорейшее возобновление диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.02.2023

Китай выступил за скорейшее возобновление диалога между Россией и Украиной

Необходимо как можно скорей возобновить прямой диалог между Россией и Украиной, говорится в опубликованном в пятницу документе с позицией Китая по политическому РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:59

2023-02-24T04:59

2023-02-24T05:01

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Необходимо как можно скорей возобновить прямой диалог между Россией и Украиной, говорится в опубликованном в пятницу документе с позицией Китая по политическому урегулированию украинского вопроса. "В войнах и конфликтах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масло в огонь, не обострять противоречия, не допустить дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода его из-под контроля, поддержать продвижение России и Украины навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог", - говорится в документе. Отмечается, что следует "последовательно способствовать деэскалации и разрядке ситуации и, наконец, достичь полного прекращения огня".

https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html

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в мире, россия, украина, китай