https://ria.ru/20230224/blinken-1854071122.html
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля - РИА Новости, 24.02.2023
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:22
2023-02-24T05:22
2023-02-24T05:23
в мире
казахстан
сша
центральная азия
энтони блинкен
касым-жомарт токаев
мухтар тлеуберди
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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. "28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана. Согласно пресс-релизу, в этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. "В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - отмечается в сообщении.
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в мире, казахстан, сша, центральная азия, энтони блинкен, касым-жомарт токаев, мухтар тлеуберди
В мире, Казахстан, США, Центральная Азия, Энтони Блинкен, Касым-Жомарт Токаев, Мухтар Тлеуберди
05:22 24.02.2023 (обновлено: 05:23 24.02.2023)
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля
Госсекретарь США Блинкен посетит Казахстан с визитом 28 февраля