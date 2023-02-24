https://ria.ru/20230224/blinken-1854071122.html

Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля - РИА Новости, 24.02.2023

Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:22

2023-02-24T05:22

2023-02-24T05:23

в мире

казахстан

сша

центральная азия

энтони блинкен

касым-жомарт токаев

мухтар тлеуберди

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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. "28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана. Согласно пресс-релизу, в этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. "В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230216/kontakty-1852550341.html

казахстан

сша

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в мире, казахстан, сша, центральная азия, энтони блинкен, касым-жомарт токаев, мухтар тлеуберди