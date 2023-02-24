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Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля - РИА Новости, 24.02.2023
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Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля - РИА Новости, 24.02.2023
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:22
2023-02-24T05:23
в мире
казахстан
сша
центральная азия
энтони блинкен
касым-жомарт токаев
мухтар тлеуберди
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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. "28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана. Согласно пресс-релизу, в этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. "В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - отмечается в сообщении.
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в мире, казахстан, сша, центральная азия, энтони блинкен, касым-жомарт токаев, мухтар тлеуберди
В мире, Казахстан, США, Центральная Азия, Энтони Блинкен, Касым-Жомарт Токаев, Мухтар Тлеуберди
05:22 24.02.2023 (обновлено: 05:23 24.02.2023)
 
Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

Госсекретарь США Блинкен посетит Казахстан с визитом 28 февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом, проведет переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.
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Согласно пресс-релизу, в этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. "В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - отмечается в сообщении.
 
В миреКазахстанСШАЦентральная АзияЭнтони БлинкенКасым-Жомарт ТокаевМухтар Тлеуберди
 
 
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