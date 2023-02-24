https://ria.ru/20230224/arestovich-1854093308.html

Арестович пригрозил захватить Приднестровье за три дня

Арестович пригрозил захватить Приднестровье за три дня - РИА Новости, 24.02.2023

Арестович пригрозил захватить Приднестровье за три дня

Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если об этом попросит Кишинев, заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:49

2023-02-24T10:49

2023-02-24T22:50

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если об этом попросит Кишинев, заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*. "Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", — сказал он. По словам Арестовича, повод для ввода войск уже есть, поскольку президенты Украины и Молдавии обвинили Россию в дестабилизации ситуации в регионе. "Но пока, видимо, не просят", — заключил он. Накануне российское Минобороны предупредило об угрозе вторжения украинской армии в Приднестровье. По данным ведомства, на границах Украины с непризнанной республикой фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники, развертывание артиллерии и беспрецедентное наращивание полетов беспилотников ВСУ.Реализация планов этой провокации, подчеркнули в министерстве, напрямую угрожает российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html

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в мире, россия, молдавия, украина, алексей арестович