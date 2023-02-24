10:49 24.02.2023 (обновлено: 22:50 24.02.2023)
Арестович пригрозил захватить Приднестровье за три дня
Арестович заявил о готовности Киева захватить Приднестровье за три дня по запросу Кишинева
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если об этом попросит Кишинев, заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.
"Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", — сказал он.
"Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", — сказал он.
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По словам Арестовича, повод для ввода войск уже есть, поскольку президенты Украины и Молдавии обвинили Россию в дестабилизации ситуации в регионе.
"Но пока, видимо, не просят", — заключил он.
Накануне российское Минобороны предупредило об угрозе вторжения украинской армии в Приднестровье. По данным ведомства, на границах Украины с непризнанной республикой фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники, развертывание артиллерии и беспрецедентное наращивание полетов беспилотников ВСУ.
Реализация планов этой провокации, подчеркнули в министерстве, напрямую угрожает российскому миротворческому контингенту, развернутому в Приднестровье на законных основаниях.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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