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Пасечник прокомментировал введение против него санкций США

Пасечник прокомментировал введение против него санкций США - РИА Новости, 24.02.2023

Пасечник прокомментировал введение против него санкций США

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал введенные против него санкции очередным признанием того, что республика на верном пути. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:21

2023-02-24T19:21

2023-02-24T19:37

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

владимир путин

сша

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ЛУГАНСК, 24 фев – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал введенные против него санкции очередным признанием того, что республика на верном пути.Ранее США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника."Приятно оказался в компании приличных людей – санкционном списке, опубликованном США. Сразу вспомнились времена "Миротворца" (скандально известный украинский националистический сайт - ред.), попасть на который было признаком хорошего человека, сохранившего верность родному дому, народу, корням и истории", - написал Пасечник в своем telegram-канале.Он уточнил, что у него нет финансовых активов за границей."Финансовых активов за рубежом у меня нет и не будет. Все, что есть – на Родине и для Родины", - пояснил врио главы республики.По его мнению, введенные санкции - признание того, что ЛНР на верном пути."Считаю санкции очередным признанием того, что республика находится на верном пути: воссоединилась с Россией и активно интегрируется в общее социально-экономическое пространство. Не более чем бессильная злоба перед фактом окончательного и бесповоротного воссоединения республики со своей исторической Родиной, с которой нас уже никто не разделит!", - прокомментировал Пасечник.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854169631.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

луганская народная республика

россия

сша

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луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин, сша