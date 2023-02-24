19:21 24.02.2023 (обновлено: 19:37 24.02.2023)
Пасечник прокомментировал введение против него санкций США
Врио главы ЛНР Пасечник заявил об отсутствии финансовых активов за рубежом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВрио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 фев – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал введенные против него санкции очередным признанием того, что республика на верном пути.
Ранее США внесли в санкционный список временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.
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"Приятно оказался в компании приличных людей – санкционном списке, опубликованном США. Сразу вспомнились времена "Миротворца" (скандально известный украинский националистический сайт - ред.), попасть на который было признаком хорошего человека, сохранившего верность родному дому, народу, корням и истории", - написал Пасечник в своем telegram-канале.
Он уточнил, что у него нет финансовых активов за границей.
"Финансовых активов за рубежом у меня нет и не будет. Все, что есть – на Родине и для Родины", - пояснил врио главы республики.
По его мнению, введенные санкции - признание того, что ЛНР на верном пути.
"Считаю санкции очередным признанием того, что республика находится на верном пути: воссоединилась с Россией и активно интегрируется в общее социально-экономическое пространство. Не более чем бессильная злоба перед фактом окончательного и бесповоротного воссоединения республики со своей исторической Родиной, с которой нас уже никто не разделит!", - прокомментировал Пасечник.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.