Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти" - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/vychet-1854028235.html
Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти"
Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти" - РИА Новости, 23.02.2023
Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти"
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпром нефти" в течение шести лет на определенных условиях получать налоговый вычет по НДПИ,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:09
2023-02-23T19:09
экономика
цены на нефть
россия
ямал
ямальский район
владимир путин
газпром
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпром нефти" в течение шести лет на определенных условиях получать налоговый вычет по НДПИ, который впоследствии должен быть возвращен в федеральный бюджет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ призван обеспечить финансирование строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов с Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Закон предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ в размере 1,111 миллиарда рублей в месяц в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. При этом вся полученная сумма вычета, увеличенная на 9% годовых, должна быть возвращена в федеральный бюджет в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года. Вычет будет предоставляться налогоплательщику, участвующему в проектах строительства транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородов на участке недр, расположенном полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом начальные извлекаемые запасы горючего природного газа на таком участке на 1 января 2020 года должны составлять не менее 1500 миллиардов кубометров. Под эти критерии подпадает "Газпром нефть". Однако закон вводит ограничения по применению этого налогового вычета. Он не будет применяться, если цена на российскую нефть марки Urals в налоговом периоде окажется ниже или равна цене отсечения (45,04 за баррель в 2023 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года), либо выше цены отсечения, увеличенной на 27,55 доллара за баррель. Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опубликования. "Газпром нефть", РЖД, "Газпромтранс" и "Газпром инвест" в июне 2021 года договорились о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений. Компании намерены развить логистическую схему для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов от дороги Обская - Бованенково - Карская (ее длина превышает 500 километров) до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Начать перевозки планируется в 2025 году. "Газпром нефть" реализует проекты по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений, а также ачимовских пластов Уренгойского месторождения в ЯНАО. Эти три проекта реализуются на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцами лицензий, "дочками" "Газпрома" - "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Уренгой".
https://ria.ru/20230217/shell-1852801853.html
https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html
россия
ямал
ямальский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, ямал, ямальский район, владимир путин, газпром, ржд, urals
Экономика, Цены на нефть, Россия, Ямал, Ямальский район, Владимир Путин, Газпром, РЖД, Urals
19:09 23.02.2023
 
Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти"

Президент Путин подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпром нефти" в течение шести лет на определенных условиях получать налоговый вычет по НДПИ, который впоследствии должен быть возвращен в федеральный бюджет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ призван обеспечить финансирование строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов с Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений на полуострове Ямал.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 23:02
Путин разрешил дочке "Газпром нефти" купить долю, принадлежащую Shell
Закон предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ в размере 1,111 миллиарда рублей в месяц в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. При этом вся полученная сумма вычета, увеличенная на 9% годовых, должна быть возвращена в федеральный бюджет в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года.
Вычет будет предоставляться налогоплательщику, участвующему в проектах строительства транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородов на участке недр, расположенном полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом начальные извлекаемые запасы горючего природного газа на таком участке на 1 января 2020 года должны составлять не менее 1500 миллиардов кубометров. Под эти критерии подпадает "Газпром нефть".
Однако закон вводит ограничения по применению этого налогового вычета. Он не будет применяться, если цена на российскую нефть марки Urals в налоговом периоде окажется ниже или равна цене отсечения (45,04 за баррель в 2023 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года), либо выше цены отсечения, увеличенной на 27,55 доллара за баррель.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:21
Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опубликования.
"Газпром нефть", РЖД, "Газпромтранс" и "Газпром инвест" в июне 2021 года договорились о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений. Компании намерены развить логистическую схему для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов от дороги Обская - Бованенково - Карская (ее длина превышает 500 километров) до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Начать перевозки планируется в 2025 году.
"Газпром нефть" реализует проекты по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений, а также ачимовских пластов Уренгойского месторождения в ЯНАО. Эти три проекта реализуются на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцами лицензий, "дочками" "Газпрома" - "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Уренгой".
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 02:02
ПАО "Газпром"
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЯмалЯмальский районВладимир ПутинГазпромРЖДUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала