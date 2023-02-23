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Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/vsu-1853930289.html
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов
Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:05
2023-02-23T09:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
владимир рогов
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов говорил, что США "принуждают" киевские власти к наступлению на южном направлении в Запорожской области. "Сейчас украинские боевики концентрируют свои войска в Днепропетровской области с целью подготовки наступления на южном участке фронта и нападения на Запорожскую область. Нападение готовится на весну. У меня практически нет сомнений, что они попытаются сунуться, если мы не ударим превентивно", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти стремятся доказать США боеспособность армии и добиться еще большего финансирования со стороны западных стран. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html
запорожская область
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запорожская область, киев, владимир рогов, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Днепропетровская область
09:05 23.02.2023
 
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов

Рогов заявил, что Киев концентрирует войска у границ Запорожской области для нападения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов говорил, что США "принуждают" киевские власти к наступлению на южном направлении в Запорожской области.
"Сейчас украинские боевики концентрируют свои войска в Днепропетровской области с целью подготовки наступления на южном участке фронта и нападения на Запорожскую область. Нападение готовится на весну. У меня практически нет сомнений, что они попытаются сунуться, если мы не ударим превентивно", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти стремятся доказать США боеспособность армии и добиться еще большего финансирования со стороны западных стран.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:01Специальная военная операция на Украине
Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевВладимир РоговДнепропетровская область
 
 
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