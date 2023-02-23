https://ria.ru/20230223/vsu-1853930289.html

Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов

Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023

Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов

Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:05

2023-02-23T09:05

2023-02-23T09:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

владимир рогов

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов говорил, что США "принуждают" киевские власти к наступлению на южном направлении в Запорожской области. "Сейчас украинские боевики концентрируют свои войска в Днепропетровской области с целью подготовки наступления на южном участке фронта и нападения на Запорожскую область. Нападение готовится на весну. У меня практически нет сомнений, что они попытаются сунуться, если мы не ударим превентивно", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти стремятся доказать США боеспособность армии и добиться еще большего финансирования со стороны западных стран. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html

запорожская область

киев

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, владимир рогов, днепропетровская область