https://ria.ru/20230223/vsu-1853930289.html
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов
Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:05
2023-02-23T09:05
2023-02-23T09:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
владимир рогов
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти концентрируют войска в Днепропетровской области для нападения на Запорожскую область России, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов говорил, что США "принуждают" киевские власти к наступлению на южном направлении в Запорожской области. "Сейчас украинские боевики концентрируют свои войска в Днепропетровской области с целью подготовки наступления на южном участке фронта и нападения на Запорожскую область. Нападение готовится на весну. У меня практически нет сомнений, что они попытаются сунуться, если мы не ударим превентивно", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти стремятся доказать США боеспособность армии и добиться еще большего финансирования со стороны западных стран. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, киев, владимир рогов, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Днепропетровская область
Киев концентрирует войска у границ Запорожской области, заявил Рогов
Рогов заявил, что Киев концентрирует войска у границ Запорожской области для нападения