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Врач рассказал, как следует питаться мужчинам - РИА Новости, 23.02.2023
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Врач рассказал, как следует питаться мужчинам
Врач рассказал, как следует питаться мужчинам - РИА Новости, 23.02.2023
Врач рассказал, как следует питаться мужчинам
Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, они содержатся в частности... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T03:25
2023-02-23T03:25
общество
москва
андрей тяжельников
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, они содержатся в частности в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, а томат поможет защитить от онкологии; а от сосисок, выпечки и пива лучше отказаться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в День защитника Отечества. "Поддержанию мужской силы способствуют продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, а их дефицит может негативно сказаться на репродуктивных функциях. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, фруктах, овощах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых. Среди овощей выделяют томаты, так как в них содержится антиоксидант ликопин, защищающий от рака предстательной железы, а также от других видов онкологии", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что такие продукты, как выпечка, избыток сладостей, жирного – вредны для мужчин. Они способствуют нарушению метаболизма, развитию ожирения. По словам врача, один из серьезных врагов мужского здоровья – алкоголь. Он негативно воздействует на печень и разрушает здоровье. При этом пиво тоже вредно и может способствовать изменению фигуры мужчины на более женственный тип и снизить мужскую силу. "Известно, что у мужчин скорость метаболизма примерно на 10% выше, чем у женщин. Энергия, извлекаемая из пищи у них, сразу тратится, тогда как у женщин есть природная склонность накапливать излишнюю энергию в виде жира. Поэтому потребность в калорийности и объеме порций у мужчин и у женщин разная. Но есть и другие различия. Это потребность в определенных питательных веществах, которые мы извлекаем из пищи. Мужчинам необходимо больше белка для строительства мышц и выработки тестостерона, а женщинам нужно больше качественной и разнообразной клетчатки", - добавил собеседник агентства. Тяжельников подчеркнул, что продукты должны быть качественными, натуральными, тогда они могут дать необходимые витамины и микроэлементы. И если по каким-то причинам они не поступают в организм вместе с пищей, то их необходимо восполнять в виде витаминных и минеральных добавок.
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общество, москва, андрей тяжельников
Общество, Москва, Андрей Тяжельников
03:25 23.02.2023
 
Врач рассказал, как следует питаться мужчинам

Врач Тяжельников посоветовал мужчинам есть больше мяса и томатов

© iStock.com / fybПитание по системе "шведский стол" в отеле
Питание по системе шведский стол в отеле - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© iStock.com / fyb
Питание по системе "шведский стол" в отеле. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, они содержатся в частности в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, а томат поможет защитить от онкологии; а от сосисок, выпечки и пива лучше отказаться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в День защитника Отечества.
"Поддержанию мужской силы способствуют продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, а их дефицит может негативно сказаться на репродуктивных функциях. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, фруктах, овощах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых. Среди овощей выделяют томаты, так как в них содержится антиоксидант ликопин, защищающий от рака предстательной железы, а также от других видов онкологии", - рассказал Тяжельников.
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Он отметил, что такие продукты, как выпечка, избыток сладостей, жирного – вредны для мужчин. Они способствуют нарушению метаболизма, развитию ожирения.
"Опасность ожирения для мужчин заключается в том, что в жировой ткани мужские гормоны трансформируются в женские. В результате снижается потенция и защитные силы организма. Также вредно излишнее употребление переработанного мяса - колбасы, сосиски, копчёностей, соленого", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, один из серьезных врагов мужского здоровья – алкоголь. Он негативно воздействует на печень и разрушает здоровье. При этом пиво тоже вредно и может способствовать изменению фигуры мужчины на более женственный тип и снизить мужскую силу.
"Известно, что у мужчин скорость метаболизма примерно на 10% выше, чем у женщин. Энергия, извлекаемая из пищи у них, сразу тратится, тогда как у женщин есть природная склонность накапливать излишнюю энергию в виде жира. Поэтому потребность в калорийности и объеме порций у мужчин и у женщин разная. Но есть и другие различия. Это потребность в определенных питательных веществах, которые мы извлекаем из пищи. Мужчинам необходимо больше белка для строительства мышц и выработки тестостерона, а женщинам нужно больше качественной и разнообразной клетчатки", - добавил собеседник агентства.
Тяжельников подчеркнул, что продукты должны быть качественными, натуральными, тогда они могут дать необходимые витамины и микроэлементы. И если по каким-то причинам они не поступают в организм вместе с пищей, то их необходимо восполнять в виде витаминных и минеральных добавок.
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ОбществоМоскваАндрей Тяжельников
 
 
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