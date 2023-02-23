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Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане - РИА Новости, 23.02.2023
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане
Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:14
2023-02-23T17:14
2023-02-23T17:41
казахстан
в мире
западно-казахстанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил Sputnik Казахстан.Ранее МЧС республики и КГА сообщили, что вертолет Ми-8 "Казавиаспаса" в четверг совершил жесткую посадку во время облета магистрального нефтепровода. Со ссылкой на предварительные данные ведомства сообщалось, что в результате ЧП жертв нет."По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, двое пострадали", - говорится в сообщении КГА.По информации комитета, сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР вылетают на место авиационного происшествия.
https://rsport.ria.ru/20230223/krushenie-1853998661.html
казахстан
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казахстан, в мире, западно-казахстанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Казахстан, В мире, Западно-Казахстанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
17:14 23.02.2023 (обновлено: 17:41 23.02.2023)
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане
Четыре человека погибли, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Казахстане