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Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане - РИА Новости, 23.02.2023
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Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане - РИА Новости, 23.02.2023
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане
Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:14
2023-02-23T17:41
казахстан
в мире
западно-казахстанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил Sputnik Казахстан.Ранее МЧС республики и КГА сообщили, что вертолет Ми-8 "Казавиаспаса" в четверг совершил жесткую посадку во время облета магистрального нефтепровода. Со ссылкой на предварительные данные ведомства сообщалось, что в результате ЧП жертв нет."По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, двое пострадали", - говорится в сообщении КГА.По информации комитета, сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР вылетают на место авиационного происшествия.
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казахстан
западно-казахстанская область
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казахстан, в мире, западно-казахстанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Казахстан, В мире, Западно-Казахстанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
17:14 23.02.2023 (обновлено: 17:41 23.02.2023)
 
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Казахстане

© Фото : Пресс-служба МЧС РКЖесткая посадка вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области РК
Жесткая посадка вертолета Казавиаспас в Западно-Казахстанской области РК - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Пресс-служба МЧС РК
Жесткая посадка вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области РК
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил Sputnik Казахстан.
Ранее МЧС республики и КГА сообщили, что вертолет Ми-8 "Казавиаспаса" в четверг совершил жесткую посадку во время облета магистрального нефтепровода. Со ссылкой на предварительные данные ведомства сообщалось, что в результате ЧП жертв нет.
"По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, двое пострадали", - говорится в сообщении КГА.
По информации комитета, сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР вылетают на место авиационного происшествия.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 16:00
Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение
 
КазахстанВ миреЗападно-Казахстанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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