https://ria.ru/20230223/vertolet-1854010428.html

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане - РИА Новости, 23.02.2023

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:14

2023-02-23T17:14

2023-02-23T17:41

казахстан

в мире

западно-казахстанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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АЛМА-АТА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое получили травмы при жесткой посадке в Западно-Казахстанской области вертолета, совершавшего облет нефтепровода, сообщил Sputnik Казахстан.Ранее МЧС республики и КГА сообщили, что вертолет Ми-8 "Казавиаспаса" в четверг совершил жесткую посадку во время облета магистрального нефтепровода. Со ссылкой на предварительные данные ведомства сообщалось, что в результате ЧП жертв нет."По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, двое пострадали", - говорится в сообщении КГА.По информации комитета, сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР вылетают на место авиационного происшествия.

https://rsport.ria.ru/20230223/krushenie-1853998661.html

казахстан

западно-казахстанская область

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казахстан, в мире, западно-казахстанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш