https://ria.ru/20230223/ukraina-1854037490.html

В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине

В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине - РИА Новости, 23.02.2023

В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине

Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:18

2023-02-23T20:18

2023-02-23T22:19

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украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3.Журналист спросил у местной жительницы, правда ли она считает, что Россия выиграет."Конечно! По-другому и быть не может", — ответила женщина.Другая, в свою очередь, считает, что у Донбасса не было иного выбора, кроме как стать частью России."Это наши. Это от нас", — подчеркнула она.Лакруа рассказал об обстрелах украинской армии, которым подвергается Донецк, а также показал последствия ударов по гражданским объектам.

https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

россия

донецк

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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Кирилл Иванников

в мире, россия, донецк, украина