https://ria.ru/20230223/ukraina-1854037490.html
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине
Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:18
2023-02-23T20:18
2023-02-23T22:19
в мире
россия
донецк
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2874c2d91f4901e17b3c981961b13663.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3.Журналист спросил у местной жительницы, правда ли она считает, что Россия выиграет."Конечно! По-другому и быть не может", — ответила женщина.Другая, в свою очередь, считает, что у Донбасса не было иного выбора, кроме как стать частью России."Это наши. Это от нас", — подчеркнула она.Лакруа рассказал об обстрелах украинской армии, которым подвергается Донецк, а также показал последствия ударов по гражданским объектам.
https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
россия
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_da05206f0eebf3f34d5bf4e925fef4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецк, украина
В мире, Россия, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине
20:18 23.02.2023 (обновлено: 22:19 23.02.2023)
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине
В эфире France 3 жители Донецка заявили об уверенности в победе России