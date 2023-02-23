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В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854037490.html
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине
Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:18
2023-02-23T22:19
в мире
россия
донецк
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3.Журналист спросил у местной жительницы, правда ли она считает, что Россия выиграет."Конечно! По-другому и быть не может", — ответила женщина.Другая, в свою очередь, считает, что у Донбасса не было иного выбора, кроме как стать частью России."Это наши. Это от нас", — подчеркнула она.Лакруа рассказал об обстрелах украинской армии, которым подвергается Донецк, а также показал последствия ударов по гражданским объектам.
https://ria.ru/20230223/donbass-1853760019.html
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Кирилл Иванников
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в мире, россия, донецк, украина
В мире, Россия, Донецк, Украина, Специальная военная операция на Украине
20:18 23.02.2023 (обновлено: 22:19 23.02.2023)
 
В эфире французского телеканала заговорили о победе России на Украине

В эфире France 3 жители Донецка заявили об уверенности в победе России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на Петровский район Донецка
Вид на Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал репортер Люк Лакруа в репортаже для телеканала France 3.
Журналист спросил у местной жительницы, правда ли она считает, что Россия выиграет.
Вооруженные силы РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Цена такой ошибки высока". Чего ждут бойцы в Донбассе
"Конечно! По-другому и быть не может", — ответила женщина.
Другая, в свою очередь, считает, что у Донбасса не было иного выбора, кроме как стать частью России.
"Это наши. Это от нас", — подчеркнула она.
Лакруа рассказал об обстрелах украинской армии, которым подвергается Донецк, а также показал последствия ударов по гражданским объектам.
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