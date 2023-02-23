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В Сети появился украинский приказ о призыве на фронт работников военкоматов - РИА Новости, 23.02.2023
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https://ria.ru/20230223/ukraina-1853928849.html
В Сети появился украинский приказ о призыве на фронт работников военкоматов
В Сети появился украинский приказ о призыве на фронт работников военкоматов - РИА Новости, 23.02.2023
В Сети появился украинский приказ о призыве на фронт работников военкоматов
Сотрудников военкоматов четырех областей Украины отправят на передовую, следует из приказа министра обороны Алексея Резникова, снимок которого распространяется... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T08:49
2023-02-23T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей марочко
алексей резников
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Сотрудников военкоматов четырех областей Украины отправят на передовую, следует из приказа министра обороны Алексея Резникова, снимок которого распространяется в соцсетях.В частности, фото документа опубликовал в Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, он получил его от собственных источников. "С целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий, приказываю &lt;…&gt; проработать вопрос о формировании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей численностью до 120 человек каждая", — говорится в приказе. Затем эти группы включат в состав сухопутных войск для дальнейшей отправки в подразделения с низким уровнем укомплектованности. В военкоматах на освободившиеся должности будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения или увечья, имеют группу пригодности "Г" (временно освобождены от военной службы по состоянию здоровья) и прошли реабилитацию. Доложить о выполнении Резников приказал до 13 марта.С 19 февраля срок действия всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней. При этом местные СМИ часто пишут об облавах на призывников, проходящих по всей стране. Постоянно фиксируются случаи, когда при вручении повесток сотрудники военкоматов превышают полномочия и применяют силу.
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в мире, украина, андрей марочко, алексей резников, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Марочко, Алексей Резников, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
08:49 23.02.2023 (обновлено: 13:00 23.02.2023)
 
В Сети появился украинский приказ о призыве на фронт работников военкоматов

Марочко опубликовал приказ Минобороны Украины об отправке на фронт сотрудников военкоматов

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкМобилизация в украинскую армию
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Мобилизация в украинскую армию. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Сотрудников военкоматов четырех областей Украины отправят на передовую, следует из приказа министра обороны Алексея Резникова, снимок которого распространяется в соцсетях.
В частности, фото документа опубликовал в Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, он получил его от собственных источников.
"С целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий, приказываю <…> проработать вопрос о формировании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей численностью до 120 человек каждая", — говорится в приказе.
Затем эти группы включат в состав сухопутных войск для дальнейшей отправки в подразделения с низким уровнем укомплектованности.
В военкоматах на освободившиеся должности будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения или увечья, имеют группу пригодности "Г" (временно освобождены от военной службы по состоянию здоровья) и прошли реабилитацию.
Доложить о выполнении Резников приказал до 13 марта.
С 19 февраля срок действия всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней. При этом местные СМИ часто пишут об облавах на призывников, проходящих по всей стране. Постоянно фиксируются случаи, когда при вручении повесток сотрудники военкоматов превышают полномочия и применяют силу.
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