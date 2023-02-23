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Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/udar-1854010974.html
Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал
Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал - РИА Новости, 23.02.2023
Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал
Запад, посылая на Украину дальнобойные ракеты, предназначенные не для обороны, а для атаки, практически открытым текстом заявил о своих целях, но Киев не... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T17:18
2023-02-23T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Запад, посылая на Украину дальнобойные ракеты, предназначенные не для обороны, а для атаки, практически открытым текстом заявил о своих целях, но Киев не посмеет ударить вглубь территории РФ, заявил РИА Новости турецкий военный эксперт, генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. "Запад продолжает посылать Украине дальнобойные ракеты. Чего они пытаются добиться? По большому счету, понятно, так как эти ракеты, как известно, атакующие, а не оборонительные. Удар Украины, используя эти ракеты в глубь территории России – по Москве или Санкт-Петербургу, представить невозможно, так как это неправомерно и неблагоразумно. Киев не посмеет такого сделать, зная о последствиях", - сказал турецкий военный эксперт. По его словам, кроме этого Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе в лице миссии ЕС. "Включение в состав миссии ЕС французских жандармов и немецких полицейских – это не более, чем медвежья услуга. Это попытка представить несправедливость и беззаконие, как нормальное положение вещей", - подчеркнул генерал в отставке. В среду министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстрелах азербайджанских позиций в пяти направлениях - впервые с начала работы гражданской миссии ЕС в Армении. В армянском минобороны это заявление опровергли. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
https://ria.ru/20230223/piar-1853997184.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, сергей лавров, нато, мария захарова, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Мария Захарова, Евросоюз
17:18 23.02.2023 (обновлено: 17:40 23.02.2023)
 
Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал

Турецкий генерал Карауз: цель Запада ясна, но Киев не посмеет ударить вглубь России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Запад, посылая на Украину дальнобойные ракеты, предназначенные не для обороны, а для атаки, практически открытым текстом заявил о своих целях, но Киев не посмеет ударить вглубь территории РФ, заявил РИА Новости турецкий военный эксперт, генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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"Запад продолжает посылать Украине дальнобойные ракеты. Чего они пытаются добиться? По большому счету, понятно, так как эти ракеты, как известно, атакующие, а не оборонительные. Удар Украины, используя эти ракеты в глубь территории России – по Москве или Санкт-Петербургу, представить невозможно, так как это неправомерно и неблагоразумно. Киев не посмеет такого сделать, зная о последствиях", - сказал турецкий военный эксперт.
По его словам, кроме этого Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе в лице миссии ЕС.
"Включение в состав миссии ЕС французских жандармов и немецких полицейских – это не более, чем медвежья услуга. Это попытка представить несправедливость и беззаконие, как нормальное положение вещей", - подчеркнул генерал в отставке.
В среду министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстрелах азербайджанских позиций в пяти направлениях - впервые с начала работы гражданской миссии ЕС в Армении. В армянском минобороны это заявление опровергли.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
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21 февраля, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
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