17:18 23.02.2023 (обновлено: 17:40 23.02.2023)
Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал
Турецкий генерал Карауз: цель Запада ясна, но Киев не посмеет ударить вглубь России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня. Архивное фото
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. Запад, посылая на Украину дальнобойные ракеты, предназначенные не для обороны, а для атаки, практически открытым текстом заявил о своих целях, но Киев не посмеет ударить вглубь территории РФ, заявил РИА Новости турецкий военный эксперт, генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Запад продолжает посылать Украине дальнобойные ракеты. Чего они пытаются добиться? По большому счету, понятно, так как эти ракеты, как известно, атакующие, а не оборонительные. Удар Украины, используя эти ракеты в глубь территории России – по Москве или Санкт-Петербургу, представить невозможно, так как это неправомерно и неблагоразумно. Киев не посмеет такого сделать, зная о последствиях", - сказал турецкий военный эксперт.
По его словам, кроме этого Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе в лице миссии ЕС.
"Включение в состав миссии ЕС французских жандармов и немецких полицейских – это не более, чем медвежья услуга. Это попытка представить несправедливость и беззаконие, как нормальное положение вещей", - подчеркнул генерал в отставке.
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