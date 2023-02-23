https://ria.ru/20230223/trevoga-1854056528.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:12
2023-02-23T23:12
2023-02-23T23:17
в мире
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
днепропетровская область
кировоградская область
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1854006069.html
украина
николаевская область
днепропетровская область
кировоградская область
запорожская область
херсонская область
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23:12 23.02.2023 (обновлено: 23:17 23.02.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу