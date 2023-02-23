https://ria.ru/20230223/trevoga-1854056528.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:12

2023-02-23T23:12

2023-02-23T23:17

в мире

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

днепропетровская область

кировоградская область

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1854006069.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

кировоградская область

запорожская область

херсонская область

киев

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