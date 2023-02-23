https://ria.ru/20230223/trevoga-1853961846.html
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях - РИА Новости, 23.02.2023
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:32
2023-02-23T12:32
2023-02-23T12:32
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в этих областях в 11.56 и 12.10 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20230223/trevoga-1853929864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина, Черниговская область, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу