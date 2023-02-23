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Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях - РИА Новости, 23.02.2023
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Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях - РИА Новости, 23.02.2023
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:32
2023-02-23T12:32
украина
черниговская область
днепропетровская область
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в этих областях в 11.56 и 12.10 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя некоторое время ее отменили.
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украина
черниговская область
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украина, черниговская область, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Украина, Черниговская область, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:32 23.02.2023
 
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях

В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в этих областях в 11.56 и 12.10 мск.
Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя некоторое время ее отменили.
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УкраинаЧерниговская областьДнепропетровская областьВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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