https://ria.ru/20230223/trevoga-1853961846.html

Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях

Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях - РИА Новости, 23.02.2023

Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях

Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:32

2023-02-23T12:32

2023-02-23T12:32

украина

черниговская область

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги был объявлен в этих областях в 11.56 и 12.10 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20230223/trevoga-1853929864.html

украина

черниговская область

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, черниговская область, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины