https://ria.ru/20230223/tayvan-1853963763.html

В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване

В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване - РИА Новости, 23.02.2023

В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване

Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:42

2023-02-23T12:42

2023-02-23T12:42

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

уильям бернс

си цзиньпин

центральное разведывательное управление (цру)

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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать. По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. Он также указал, что китайский лидер якобы проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны. "Мы обратили внимание, что США часто делают подобные противоречивые высказывания. Я хочу подчеркнуть, что Тайвань — это китайский Тайвань, и решение тайваньского вопроса является исключительно делом китайского народа, его должны решать китайцами, никакое иностранное вмешательство не допускается", - заявил Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что вне зависимости от заявлений США, процесс воссоединения Китая не изменится, а решимость КНР защищать национальное единство и территориальную целостность не пошатнется. "Мы готовы с самыми искренними помыслами и максимальными усилиями бороться за перспективу мирного воссоединения, однако, если руководство Демократической прогрессивной партии будет упорствовать в своих заблуждениях, вступая в сговор с внешними силами, чтобы продолжить провокации по достижению независимости Тайваня, постоянно усугубляя конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива и даже ставя тайваньских соотечественников в опасное положение, Народно-освободительная армия Китая будет говорить действиями и примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил", - указал он. Представитель ведомства также подчеркнул, что ВС Китая будут решительно защищать основные интересы китайской нации и интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.

https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html

https://ria.ru/20230221/kitay-1853506982.html

https://ria.ru/20230220/nato-1853040033.html

китай

тайвань

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, уильям бернс, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру)