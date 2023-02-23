В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване
В Минобороны Китая заявили, что армия готова пресекать вмешательство извне на Тайване
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать. По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. Он также указал, что китайский лидер якобы проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны.
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"Мы обратили внимание, что США часто делают подобные противоречивые высказывания. Я хочу подчеркнуть, что Тайвань — это китайский Тайвань, и решение тайваньского вопроса является исключительно делом китайского народа, его должны решать китайцами, никакое иностранное вмешательство не допускается", - заявил Тань Кэфэй.
Он подчеркнул, что вне зависимости от заявлений США, процесс воссоединения Китая не изменится, а решимость КНР защищать национальное единство и территориальную целостность не пошатнется.
"Мы готовы с самыми искренними помыслами и максимальными усилиями бороться за перспективу мирного воссоединения, однако, если руководство Демократической прогрессивной партии будет упорствовать в своих заблуждениях, вступая в сговор с внешними силами, чтобы продолжить провокации по достижению независимости Тайваня, постоянно усугубляя конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива и даже ставя тайваньских соотечественников в опасное положение, Народно-освободительная армия Китая будет говорить действиями и примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил", - указал он.
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Представитель ведомства также подчеркнул, что ВС Китая будут решительно защищать основные интересы китайской нации и интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
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