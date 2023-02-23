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В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване - РИА Новости, 23.02.2023
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В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване
В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване - РИА Новости, 23.02.2023
В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване
Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:42
2023-02-23T12:42
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
уильям бернс
си цзиньпин
центральное разведывательное управление (цру)
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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать. По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. Он также указал, что китайский лидер якобы проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны. "Мы обратили внимание, что США часто делают подобные противоречивые высказывания. Я хочу подчеркнуть, что Тайвань — это китайский Тайвань, и решение тайваньского вопроса является исключительно делом китайского народа, его должны решать китайцами, никакое иностранное вмешательство не допускается", - заявил Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что вне зависимости от заявлений США, процесс воссоединения Китая не изменится, а решимость КНР защищать национальное единство и территориальную целостность не пошатнется. "Мы готовы с самыми искренними помыслами и максимальными усилиями бороться за перспективу мирного воссоединения, однако, если руководство Демократической прогрессивной партии будет упорствовать в своих заблуждениях, вступая в сговор с внешними силами, чтобы продолжить провокации по достижению независимости Тайваня, постоянно усугубляя конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива и даже ставя тайваньских соотечественников в опасное положение, Народно-освободительная армия Китая будет говорить действиями и примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил", - указал он. Представитель ведомства также подчеркнул, что ВС Китая будут решительно защищать основные интересы китайской нации и интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html
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тайвань
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, уильям бернс, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Уильям Бернс, Си Цзиньпин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
12:42 23.02.2023
 
В Китае заявили, что армия готова пресекать сепаратизм на Тайване

В Минобороны Китая заявили, что армия готова пресекать вмешательство извне на Тайване

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать. По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. Он также указал, что китайский лидер якобы проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны.
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 15:55
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"
"Мы обратили внимание, что США часто делают подобные противоречивые высказывания. Я хочу подчеркнуть, что Тайвань — это китайский Тайвань, и решение тайваньского вопроса является исключительно делом китайского народа, его должны решать китайцами, никакое иностранное вмешательство не допускается", - заявил Тань Кэфэй.
Он подчеркнул, что вне зависимости от заявлений США, процесс воссоединения Китая не изменится, а решимость КНР защищать национальное единство и территориальную целостность не пошатнется.
"Мы готовы с самыми искренними помыслами и максимальными усилиями бороться за перспективу мирного воссоединения, однако, если руководство Демократической прогрессивной партии будет упорствовать в своих заблуждениях, вступая в сговор с внешними силами, чтобы продолжить провокации по достижению независимости Тайваня, постоянно усугубляя конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива и даже ставя тайваньских соотечественников в опасное положение, Народно-освободительная армия Китая будет говорить действиями и примет необходимые меры для решительного подавления любой сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил", - указал он.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
21 февраля, 17:23
Патрушев подтвердил поддержку позиции Китая по Тайваню
Представитель ведомства также подчеркнул, что ВС Китая будут решительно защищать основные интересы китайской нации и интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 01:20
СМИ: НАТО обеспокоена возможностью войны за Тайвань
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиУильям БернсСи ЦзиньпинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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