СМИ: Rolling Stones выпустят совместные песни с экс-участниками The Beatles

Пол Маккартни и Ринго Старр поучаствовали в записи нового альбома группы Rolling Stones в Лос-Анджелесе, сообщил портал The Variety. РИА Новости, 23.02.2023

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пол Маккартни и Ринго Старр поучаствовали в записи нового альбома группы Rolling Stones в Лос-Анджелесе, сообщил портал The Variety. По информации СМИ, Маккартни записал несколько партий на бас-гитаре для совместного трека с коллегами. Однако подробности работы другого участника The Beatles над пластинкой остались неизвестны. Rolling Stones приступили к записи нового альбома прошлой осенью. Точная дата выхода пластинки осталась неизвестной. Коллектив выпустил последний релиз с оригинальными композициями в 2005 году. В 2016-м у Rolling Stones вышел альбом Blue and Lonesome, состоящий из блюзовых каверов. Ранее группа "Кино" выпустила новую пластинку "12_22" с голосом Цоя. На альбоме появилась неизданная песня коллектива "Сосны на морском берегу".

