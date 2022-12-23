https://ria.ru/20221223/kino-1840830713.html
Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя
Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя - РИА Новости, 23.12.2022
Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя
Группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22" с голосом Виктора Цоя. Релиз вышел спустя 31 год после предыдущего. Его название посвятили десяти годам работы над... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:52
2022-12-23T19:52
2022-12-23T19:52
шоубиз
группа "кино"
виктор цой
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/26/1559702695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e9b06aab4684967cd36053039cbe875.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22" с голосом Виктора Цоя. Релиз вышел спустя 31 год после предыдущего. Его название посвятили десяти годам работы над пластинкой.В альбом вошли старые хиты, перезаписанные песни, концертные версии "Кукушки" и "Следи за собой". Кроме того, коллектив выпустил ранее неизданную композицию. Также на пластинке появился трек "Атаман", который группа записала в 2012 году. Подписчики музыкантов поблагодарили их за проделанную работу. Ранее концертную запись дебютного альбома группы "45" выставили на торги. Также на онлайн-аукционе появились 130 раритетных вещей советских рок-музыкантов.
https://ria.ru/20220726/tsoy-1805102330.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/26/1559702695_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e244c25effeba3a5719304c7540086d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа "кино", виктор цой, музыка
Шоубиз, Группа "Кино", Виктор Цой, Музыка
Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя
Группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22" с голосом Цоя
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22" с голосом Виктора Цоя. Релиз вышел спустя 31 год после предыдущего. Его название посвятили десяти годам работы над пластинкой.
"Новый альбом. Мы подводим итог этой десятилетней работы", – сообщили музыканты в своей соцсети.
В альбом вошли старые хиты, перезаписанные песни, концертные версии "Кукушки" и "Следи за собой".
Кроме того, коллектив выпустил ранее неизданную композицию.
"Специально для этого альбома музыканты перезаписали песни "Генерал" и "Сосны на морском берегу". "Сосны" вообще впервые записаны группой. До этого издавалась только доделанная посторонним человеком демо-запись", – поделились артисты.
Также на пластинке появился трек "Атаман", который группа записала в 2012 году.
Подписчики музыкантов поблагодарили их за проделанную работу.
"Я ждал этого. Благодарю за этот труд!", "Крутой альбом, слушала на одном дыхании. Спасибо!", "Молодцы, что сделали!", "Как всегда на высоте!" – отреагировали поклонники "Кино".
Ранее концертную запись дебютного альбома группы "45" выставили
на торги. Также на онлайн-аукционе появились 130 раритетных вещей советских рок-музыкантов.