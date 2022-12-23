https://ria.ru/20221223/kino-1840830713.html

Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя

Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя - РИА Новости, 23.12.2022

Группа "Кино" выпустила новый альбом с голосом Цоя

Группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22" с голосом Виктора Цоя. Релиз вышел спустя 31 год после предыдущего. Его название посвятили десяти годам работы над... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:52

2022-12-23T19:52

2022-12-23T19:52

шоубиз

группа "кино"

виктор цой

музыка

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Группа "Кино" выпустила новый альбом "12_22" с голосом Виктора Цоя. Релиз вышел спустя 31 год после предыдущего. Его название посвятили десяти годам работы над пластинкой.В альбом вошли старые хиты, перезаписанные песни, концертные версии "Кукушки" и "Следи за собой". Кроме того, коллектив выпустил ранее неизданную композицию. Также на пластинке появился трек "Атаман", который группа записала в 2012 году. Подписчики музыкантов поблагодарили их за проделанную работу. Ранее концертную запись дебютного альбома группы "45" выставили на торги. Также на онлайн-аукционе появились 130 раритетных вещей советских рок-музыкантов.

https://ria.ru/20220726/tsoy-1805102330.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

группа "кино", виктор цой, музыка