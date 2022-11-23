https://ria.ru/20221123/kino-1833755737.html

Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги

Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги - РИА Новости, 23.11.2022

Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги

Концертную запись дебютного альбома "45" группы "Кино" на магнитофонной катушке выставят 26 ноября на онлайн-торги. Также на аукционе появятся еще 130... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:34

2022-11-23T18:34

2022-11-23T18:34

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Концертную запись дебютного альбома "45" группы "Кино" на магнитофонной катушке выставят 26 ноября на онлайн-торги. Также на аукционе появятся еще 130 раритетных вещей, связанных с советским андеграундом. Кроме того, на аукционе будет выставлен портретный снимок Александра Башлачева перед премьерным исполнением былины "Имя имен". Также в числе лотов представят "Попс: рок-журнал" – андеграундный выпуск печатного издания, который существует всего в трех экземплярах. Его стартовая цена – 30 тысяч рублей.Аукционный дом "Литфонд" – компания, которая выставляет на торги предметы искусства в Санкт-Петербурге и онлайн. Ранее участники группы Blur сообщили о воссоединении в 2023 году после семилетнего перерыва. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

аукцион, шоу-бизнес