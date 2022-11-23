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Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги - РИА Новости, 23.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221123/kino-1833755737.html
Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги
Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги - РИА Новости, 23.11.2022
Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги
Концертную запись дебютного альбома "45" группы "Кино" на магнитофонной катушке выставят 26 ноября на онлайн-торги. Также на аукционе появятся еще 130... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:34
2022-11-23T18:34
шоубиз
аукцион
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Концертную запись дебютного альбома "45" группы "Кино" на магнитофонной катушке выставят 26 ноября на онлайн-торги. Также на аукционе появятся еще 130 раритетных вещей, связанных с советским андеграундом. Кроме того, на аукционе будет выставлен портретный снимок Александра Башлачева перед премьерным исполнением былины "Имя имен". Также в числе лотов представят "Попс: рок-журнал" – андеграундный выпуск печатного издания, который существует всего в трех экземплярах. Его стартовая цена – 30 тысяч рублей.Аукционный дом "Литфонд" – компания, которая выставляет на торги предметы искусства в Санкт-Петербурге и онлайн. Ранее участники группы Blur сообщили о воссоединении в 2023 году после семилетнего перерыва. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Александра Липатова
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аукцион, шоу-бизнес
Шоубиз, Аукцион, Шоу-бизнес
18:34 23.11.2022
 
Концертную запись дебютного альбома "Кино" выставят на онлайн-торги

Концертную запись дебютного альбома "Кино" "45" выставят на онлайн-торги

© РИА НовостиВиктор Цой и группа "Кино" во время концерта в Олимпийском. 1990 год
Виктор Цой и группа Кино во время концерта в Олимпийском. 1990 год - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Концертную запись дебютного альбома "45" группы "Кино" на магнитофонной катушке выставят 26 ноября на онлайн-торги. Также на аукционе появятся еще 130 раритетных вещей, связанных с советским андеграундом.

"Литфонд" выставит на торги 130 раритетов из лучших рок-архивов страны. В топе лотов – магнитофонные записи культовых групп: "Кино", "Наутилуса" и "Аквариум". А также неизвестное письмо лидера "Зоопарка" Майка Науменко Андрею Макаревичу* в комплекте с его фотографией, нигде ранее не публиковавшейся, – сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд" РИА Новости.

Кроме того, на аукционе будет выставлен портретный снимок Александра Башлачева перед премьерным исполнением былины "Имя имен".
Также в числе лотов представят "Попс: рок-журнал" – андеграундный выпуск печатного издания, который существует всего в трех экземплярах. Его стартовая цена – 30 тысяч рублей.
Аукционный дом "Литфонд" – компания, которая выставляет на торги предметы искусства в Санкт-Петербурге и онлайн.
Ранее участники группы Blur сообщили о воссоединении в 2023 году после семилетнего перерыва. Коллектив запланировал концерт в честь своего 35-летия.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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